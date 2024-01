Un quartier de poche conçu pour la connexion

Les quartiers de poche conçus autour de courts de chalets à mi-pâté de maisons constituent une tendance notable du nouvel urbanisme. Ils présentent plusieurs avantages, notamment sur les sites intercalaires. Les maisons sont implantées sur de petits terrains, bénéficiant d’un espace ouvert de qualité au service de tous les résidents. Ils atteignent une densité décente, en raison de la taille du terrain et du stationnement efficace, généralement regroupé.

Les quartiers de poche créent également un fort sentiment de communauté, offrant un choix de vie « intermédiaire manquant » qui fait souvent défaut dans les quartiers plus vastes. La conception en milieu d’îlot permet un urbanisme confortable qui évite les problèmes de conception des rues qui affectent fréquemment les pâtés de maisons existants.

L’Ember, inauguré à Edmond, Oklahoma, propose une étude de cas sur la conception actuelle des quartiers de poche. L’Ember remplace une maison unifamiliale quelconque sur deux acres avec 23 espaces de vie, principalement des chalets, ainsi que cinq logements accessoires. Environ un tiers du site, adjacent à une rue très fréquentée du côté est, est préservé sous forme d’arbres. Le logement est accessible à pied jusqu’à la rue principale de la ville, Broadway, et à environ 800 mètres du centre-ville.

Le plan Ember. Crédit : Union Studio.

L’Ember est l’un des deux quartiers de poche d’Edmond en cours de développement par Matthew Myers de Switchgrass Capital. L’Union Studio de Providence, Rhode Island, l’a conçu. Un podcast vidéo, intégré au bas de cet article, présente Myers et Donald Powers, fondateur d’Union Studio, discutant en détail de The Ember.

Myers a décrit la mission de The Ember en trois concepts :

Promouvoir une communauté et des amitiés saines. Concevoir des maisons et des espaces confortables et bien aménagés. Créer un endroit où les gens se sentiraient chaleureux, bienvenus et connectés.

L’Ember a subi plusieurs itérations de conception. La conception finale a été choisie pour que chaque résident se sente connecté à un espace de rassemblement central au cœur du projet, renforçant ainsi les liens sociaux. La cour du chalet au centre est suffisamment grande pour que les enfants puissent jouer, mais comprend également des éléments pour adultes comme un grand foyer extérieur. Les cottages font face à la cour ou à un chemin perpendiculaire menant à la cour. Des marches mènent de la cour à un autre petit espace de rassemblement, doté d’un petit étang et d’une piscine, près de la zone boisée.

La perspective aérienne d’Ember. Crédit : Union Studio.

Les espaces de vie sont majoritairement orientés vers la cour intérieure. Néanmoins, les chalets situés en bordure sont également conçus de manière à ce que le périmètre du bloc soit bien défini avec des façades accueillantes pour la communauté environnante.

“Aucun design ne peut créer une communauté, mais un design peut aider ou empêcher les gens d’agir”, explique Powers à Myers. « Donc, nous essayons simplement de mettre toutes les chances de notre côté en faveur d’une conversation informelle. En plaçant toutes les boîtes aux lettres au même endroit, vous créez un moment pour vous asseoir sur un banc de parc et parcourir le courrier indésirable. Cette personne pourrait avoir une conversation avec un voisin qui fait la même chose. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire dans une conception pour encourager le type de mission que vous [Myers] parlé de.”

Edmond est une ville de 94 000 habitants située juste au nord d’Oklahoma City. Un rapport dans le Enregistrement de journal Le journal note que « Oklahoma City et Edmond mettent à jour les codes de zonage pour permettre un développement plus accessible à pied et à usage mixte, axé sur les gens et la façon dont ils souhaitent vivre ».