Un quartier de divertissement de 100 000 pieds carrés sera-t-il bientôt construit à PSL

PORT ST. LUCIE — Un nouveau « quartier de divertissement » pourrait être construit à Southern Grove, près de Tradition, après que le conseil municipal a voté plus tôt ce mois-ci en faveur du début des négociations pour la vente d’un terrain avec Tradition Entertainment District.

L’acheteur potentiel, une filiale du promoteur Piticopu, prévoit 100 000 pieds carrés de commerces, d’installations de divertissement, de restaurants et d’autres hébergements, selon les documents de la ville.

Ce serait sur Village Parkway et Pete Hegener Drive, directement à l’ouest de l’endroit où Costco Warehouse Corp. prévoit de construire un dépôt de distribution de 200 acres. Piticopu paiera environ 6,8 millions de dollars pour les 20 acres.

Haussier sur Port Sainte-Lucie

Piticopu développe déjà quatre restaurants sur un site distinct de 5½ acres à proximité : Bonefish Grill, First Watch, Outback Steakhouse – et un autre non encore nommé – sur Village Parkway à Innovation Way. L’intérêt est si grand que “nous avons besoin de plus d’espace”, a déclaré le directeur de l’entreprise, Gustavo Lumer, au conseil.

“L’idée est d’apporter davantage à la Tradition”, a déclaré Lumer. “Nous aimons la ville et nous espérons y faire plus d’affaires.”

Conforme au plan directeur de la ville

Le développement s’inscrit dans le plan directeur 2018 de la ville pour Southern Grove, a déclaré la maire Shannon Martin.

“C’est très excitant. Je dois dire que, lorsque nous élaborions notre plan directeur il y a toutes ces années, c’était l’un des éléments du plan directeur que nous espérions”, a déclaré Martin.

Le plan directeur prévoit un certain nombre de grands développements industriels et d’entrepôts le long de l’Interstate 95, dont beaucoup ont déjà été construits ou sous contrat.

Cela comprend également des développements à usage mixte entre ces sites et Village Parkway, tamponnant la route et les lotissements à proximité de ces installations, a déclaré Jennifer Davis, directrice de l’agence de réaménagement communautaire de la ville.

“Ils ne seront pas industriels. L’industrie reste plus proche de 95, donc vous ne verrez pas d’industriel le long de ce couloir”, a expliqué Davis.

Avec des propriétés désormais réservées au quartier des divertissements et à Costco, il ne reste plus que six parcelles disponibles à Southern Grove, principalement le long de la bande destinée au développement à usage mixte. La ville recherche activement des propositions sur ce qu’il faut faire avec trois des lots invendus et s’attend à ce qu’au moins cinq entreprises postulent, a déclaré Davis.

Pendant ce temps, Port St. Lucie conservera les autres lots jusqu’à ce que les travaux d’infrastructure nécessaires soient terminés, a déclaré Davis.

