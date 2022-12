Un quart des patrouilleurs essayant de freiner les migrants de la Manche seront hors service en janvier et février

UN QUART des patrouilleurs qui tentent d’endiguer la marée de migrants de la Manche seront hors service en janvier et février.

Les chefs des forces frontalières ont été informés que trois navires sur 11 avaient besoin de réparations urgentes.

Un quart des patrouilleurs qui tentent de freiner les migrants de la Manche seront hors service en janvier et février Crédit : Reuters

Le projet de loi visant à réparer le HMC Seeker, l’un des cinq coupeurs, et le HMC Nimrod et le HMC Eagle, deux des six patrouilleurs côtiers, pourrait dépasser 400 000 £.

Environ 40 000 migrants de la Manche sont arrivés cette année.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Cela causera sans aucun doute des problèmes à une équipe déjà soumise à une énorme pression.

“Il n’y a aucun signe d’arrêt de ces voyages et sans leurs principaux bateaux de défense, cela ne fera qu’empirer.

“Il y a une crainte que les chiffres explosent.”

Un autre cotre, le HMC Protector, a eu des travaux de l’été jusqu’en novembre.

Le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter les réparations.

Mais on pense que les travaux de réparation sur les bateaux du trio seront programmés pour se chevaucher le moins possible.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le Premier ministre Rishi Sunak se sont engagés à réprimer le trafic illégal.