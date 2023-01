Un quart des patients ambulanciers en Angleterre attendent une heure pour entrer dans A&E après leur arrivée

Plus d’un quart des patients ambulanciers en Angleterre ont attendu plus d’une heure pour être admis à A&E au cours de la dernière semaine de 2022, au milieu de «l’un des hivers les plus difficiles» de l’histoire du NHS. De tous ceux qui sont arrivés en ambulance dans la semaine précédant le 1er janvier, 26,3 % ont attendu avec des équipages pendant plus de 60 minutes. Cela a touché 18 720 patients, bien plus que lors des six derniers hivers et probablement le chiffre le plus élevé enregistré. Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré que les chiffres “soulignent la dure réalité des pressions que les dirigeants du NHS, leur personnel et les patients subissent”, qui, selon lui, représentaient “des conditions de crise avec des risques inhérents pour la sécurité des patients”. Il a ajouté: «Nous devons tirer les dures leçons de cet hiver et le gouvernement doit s’engager à donner au système de santé et de soins les outils et le soutien dont il a besoin pour éviter que l’hiver prochain ne soit aussi mauvais que celui-ci. “Pour cela, il est essentiel d’agir rapidement pour faire face à l’aggravation de la crise de la main-d’œuvre dans le domaine de la santé et des soins, en tant que première étape vitale, et de parvenir à un compromis avec les syndicats pour mettre fin à cette action revendicative dommageable.” Cela survient alors que le gouvernement a annoncé vendredi soir que le Premier ministre tiendrait samedi des pourparlers d’urgence avec les dirigeants du NHS pour relever «les défis les plus cruciaux». Les chiffres montrent que plus de 43% des arrivées d’ambulances ont attendu plus de 30 minutes pour être admises en A&E au cours de la même semaine, soit en attendant avec l’équipage à l’arrière d’une ambulance, soit dans les couloirs de l’hôpital. L’impact persistant d’une combinaison de grippe, de Covid et de l’infection respiratoire RSV contribue également à mettre la pression sur le service. Plus de 5 400 lits étaient nécessaires pour les patients atteints de grippe dans la semaine précédant le jour de l’An, en hausse de 45 % par rapport à la semaine précédente. Le chiffre équivalent à l’hiver 2021-22 n’était que de 39. La même publication de données montre que le nombre de patients en soins intensifs atteints de grippe a augmenté de plus d’un quart (26%) pour atteindre 336, contre 267 la semaine précédente. Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux à travers l’Angleterre a augmenté de près de 1 200 par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 9 390 patients hospitalisés avec Covid chaque jour – avec 88 lits nécessaires chaque jour en moyenne pour les enfants atteints de VRS. 12 809 lits supplémentaires étaient occupés par des patients médicalement aptes à sortir la même semaine, soit une augmentation de 30% par rapport à l’hiver précédent. Au total, 3 562 lits de soins intensifs ont été occupés au cours de la dernière semaine de l’année, soit deux de moins que la même semaine en 2020-2021. Miriam Deakin, directrice de la politique chez NHS Providers, a déclaré que la confluence de la grippe et de Covid-19 signifie que “plus de personnes ont besoin de soins médicaux à un moment où le nombre de lits et de personnel est bien en deçà de ce qui est nécessaire”. Le directeur médical national du NHS, le professeur Sir Stephen Powis, a déclaré: “” Il reste vital que les gens profitent au maximum de services comme le 111 en ligne et, comme toujours, n’utilisent le 999 qu’en cas d’urgence, et il est également crucial que ceux qui sont éligibles se manifestent. pour les vaccins contre la grippe et le Covid dès que possible. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Environ une personne sur 20 dans la communauté, soit 2,5 millions, avait Covid en Angleterre au cours de la semaine se terminant le 28 décembre, contre une sur 45 pour la semaine se terminant le 9 décembre. Le nombre était d’un sur 18 au Pays de Galles, d’un sur 25 en Écosse et d’un sur 16 en Irlande du Nord, selon les chiffres les plus récents.

Selon les dernières données pour l’Angleterre de l’agence britannique de sécurité sanitaire, le taux global d’hospitalisation hebdomadaire pour Covid au cours de la dernière semaine de 2022 était de 10,71 pour 100 000. Bien qu’il s’agisse d’une légère diminution par rapport à la semaine précédente, les responsables ont averti que les données pourraient être affectées par les retards de déclaration et les jours fériés.

Interrogé par les diffuseurs après la publication des chiffres, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que le gouvernement reconnaissait la “pression massive” sur le service de santé.

Il a déclaré que le gouvernement injectait des fonds supplémentaires pour s’attaquer au problème, en particulier pour “faire sortir de l’hôpital les personnes aptes à partir, mais qui sont souvent retardées dans les services”.

Barclay doit rejoindre les dirigeants cliniques et les directeurs généraux du NHS lors d’un “forum de récupération du NHS” samedi, organisé par le Premier ministre.

Le gouvernement a annoncé vendredi soir que Rishi Sunak tiendra des pourparlers à Downing Street “réunissant les meilleurs esprits des secteurs de la santé et des soins pour aider à partager des connaissances et des solutions pratiques, afin que nous puissions relever les défis les plus cruciaux”.

Répondant à l’annonce du forum, Wes Streeting, le secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré: «Après 13 ans de mauvaise gestion du NHS, cela équivaut à ce que les incendiaires convoquent un forum avec les pompiers pour éteindre l’enfer qu’ils ont déclenché.

« Les patients méritent plus qu’un salon de discussion. Les responsables cliniques et les experts de la santé tirent la sonnette d’alarme depuis des mois à propos de la crise à laquelle le NHS est confronté, alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Rishi Sunak et Steve Barclay pour décider de les écouter ?

Taylor a déclaré que la réunion de samedi ne serait pas en mesure de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les secteurs de la santé et des soins. “La réalité est qu’il n’y a pas de solution miracle ici”, a-t-il déclaré.