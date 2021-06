Un quart des enfants britanniques n’ont jamais mangé de pomme et plus d’un cinquième n’ont jamais entendu parler des bananes

Des CENTAINES d’enfants britanniques n’ont jamais mangé de pomme ni même entendu parler de banane.

Une étude menée auprès de 1 000 enfants de 6 à 11 ans a révélé que de nombreux jeunes ont peu d’idées sur la provenance des fruits et légumes.

Oti Mabuse, danseuse de Strictly Come Dancing, parle aux enfants des fruits et légumes

Elle a discuté avec un groupe d’enfants des bienfaits des fruits et légumes pour la santé

Un tiers pense que les produits viennent simplement du supermarché, tandis que 11 % pensent qu’ils sont fabriqués dans une usine.

Parmi les autres fruits courants dont ils n’ont pas entendu parler, citons les fraises (21 %) et les citrons (27 %), tandis que 31 % n’ont jamais mangé d’orange.

Les résultats arrivent alors que le juge de télévision et le danseur primé Oti Mabuse parlent aux enfants des bienfaits des fruits et légumes pour la santé.

Les clips montraient des enfants affirmant que les vitamines ne se trouvent que dans les comprimés et non dans les fruits et légumes, et confondant le brocoli avec un fruit et les épinards avec du chou.

La recherche et la vidéo ont été commandées par la marque d’électroménagers Beko pour mettre en valeur sa technologie de refroidissement Harvest Fresh Fridge.

Oti Mabuse a déclaré : « Entendre les réflexions des enfants sur les fruits et légumes a été un excellent moyen d’ouvrir la conversation avec eux sur la santé, les vitamines et la nutrition.

« C’était surprenant de voir ce qu’ils aimaient et ce qu’ils n’aimaient pas, qui savait que les carottes seraient si populaires. »

L’étude a également révélé que 32 pour cent des enfants pensent que les fruits et légumes sont envoyés d’autres pays, un sur dix estimant qu’aucun n’est cultivé au Royaume-Uni.

‘SURPRENANT’

En ce qui concerne les légumes, de nombreux enfants n’ont jamais entendu parler du maïs doux (29 %), du chou-fleur (33 %) et des carottes (25 %).

Et ils n’ont jamais essayé le brocoli (36 pour cent), les pois (34 pour cent) et même les pommes de terre (29 pour cent).

Bien que six jeunes sur dix aient cultivé ou cueilli leurs propres fruits et légumes, un dixième part du principe que les ananas poussent tout droit sortis du sol, tandis que 14% pensent que les plantes de brocoli existent.

Plus d’un tiers des personnes également interrogées ont admis qu’elles n’avaient aucune idée des fruits et légumes à conserver au réfrigérateur et de ceux qu’il est préférable de conserver à température ambiante.

Et tandis que 63% des personnes interrogées via OnePoll sont conscientes que les vitamines sont importantes pour une alimentation saine, une personne sur 20 pense que les biscuits et les chips en sont les plus riches.

Les fruits et légumes préférés des enfants étaient les fraises (52 %), les pommes (40 %) et les carottes (40 %).

Vijay Bhardwaj, porte-parole de Beko UK & Ireland, a déclaré : « Les fruits et les légumes sont quelque chose dont nous savons tous que nous avons besoin dans la vie, mais parfois ce que nous mangeons ne fournit pas assez de nutriments et de vitamines comme nous pouvons le penser.

« Il est important d’enseigner aux enfants dès le plus jeune âge d’où viennent les fruits et légumes et pourquoi ils sont essentiels à notre alimentation.

« Après avoir mené la recherche, il était surprenant de voir qu’il y avait beaucoup de confusion autour des nutriments qu’ils contiennent, combien de temps ils durent et où les stocker.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens simples et pratiques d’aider nos clients à vivre plus sainement, et nous espérons que la technologie d’éclairage de notre réfrigérateur-congélateur HarvestFresh, qui essaie d’imiter le cycle solaire de 24 heures, pourra aider les familles à conserver leurs fruits et légumes frais et les vitamines préservées.