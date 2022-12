Un quart des conseils anglais abolissent le programme d’aide d’urgence en pleine crise du coût de la vie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’aide d’urgence des conseils locaux aux familles en crise a été réduite à seulement 98 pence par habitant, tandis que 14 millions de personnes n’ont nulle part où se tourner après la suppression totale des programmes.

De nouvelles recherches menées par des militants contre la pauvreté ont révélé à quel point les régimes d’aide sociale locaux mal financés et «chaotiques» ne parviennent pas à atteindre les résidents dans le besoin, alors même que la crise du coût de la vie augmente.

Il révèle que l’aide en cas d’urgence comme le manque de vêtements ou de meubles, ou une machine à laver cassée, a chuté d’un quart à seulement 98 pence par habitant en Angleterre – une autorité dirigée par les conservateurs ne dépensant que 2 pence.

À l’opposé, les conseils écossais ont alloué 9,42 £ en 2021-22, les dépenses au Pays de Galles (8,76 £) et en Irlande du Nord (14,90 £) étant également considérablement plus élevées.

Près d’un quart des conseils anglais, sur un total de 35, n’offrent désormais aucun programme, laissant plus de 14 millions de personnes sans soutien de crise, la recherche partagée exclusivement avec L’indépendant spectacles.

Fait inquiétant, le programme gouvernemental phare destiné à combler l’écart – le Fonds de soutien aux ménages (HSF) – est un “plâtre collant” mal ciblé, selon l’étude End Furniture Poverty.

Les candidatures n’étaient possibles que pour 17% de la première tranche de 500 millions de livres sterling, la grande majorité étant distribuée automatiquement selon des critères tels que l’éligibilité aux repas scolaires gratuits.

Claire Donovan, responsable de la politique de l’organisme de bienfaisance, a déclaré que les programmes d’aide sociale locale (LWA) – introduits dans le cadre des coupes d’austérité en 2013 – laissent tomber “les personnes les plus vulnérables de notre société à une époque de grands besoins”.

“Le système HSF a été chaotique et, bien que nous soyons très heureux qu’il se poursuive, ce n’est qu’un autre pansement adhésif lorsque quelque chose de plus permanent est absolument nécessaire.”

Paul Maynard, un député conservateur demandant de repenser les programmes de lutte contre la pauvreté, a déclaré L’indépendant la recherche a prouvé que le système est tout simplement «trop complexe pour naviguer».

« Il est plus important que jamais que le gouvernement examine le fonctionnement des LWA et la manière dont il s’inscrit dans son approche globale de lutte contre la misère. J’ai déjà exhorté le ministre à regarder une image plus large.

Et Jonathan Ashworth, secrétaire du travail fantôme et des pensions du Labour, a déclaré: «Le fait que les conseils aient dû réduire ou que leurs budgets aient été épuisés est un exposé accablant des difficultés désespérées auxquelles tant de familles, de personnes handicapées et de retraités sont aux prises. avec après 12 ans de conservateurs.

Les statistiques sont révélées après le lancement de L’indépendantc’est Sur la campagne de Noël Breadlineen partenariat avec son titre frère le Norme du soirComic Relief et The Childhood Trust.

Le système LWA a été introduit lorsque le chancelier conservateur de l’époque, George Osborne, au milieu d’une énorme controverse, a supprimé le Fonds social du gouvernement et a rejeté la responsabilité sur des conseils en manque d’argent.

En 2021-22, le nombre de ceux qui ont abandonné leurs programmes d’assistance est passé de 32 à 35 – tandis que, parmi ceux qui survivent, les deux tiers ont distribué moins d’argent.

La disparité des dépenses entre les autorités est vaste, allant de 8,71 £ par habitant à Islington, dans le nord de Londres, à seulement 2 pence à Wokingham, dans le Berkshire, qui était dirigé par les conservateurs en 2021-22.

Le rapport déclare : « Le résultat est un patchwork de différents programmes, dont la qualité dépend de l’attitude du conseil local. Qu’une personne reçoive une aide en cas de crise est, en fait, une loterie de codes postaux.

Le HSF a été annoncé à la hâte fin 2021 – lorsque le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, était sous le feu des critiques pour avoir coupé le crédit universel – et a maintenant été prolongé jusqu’en 2024, d’une valeur de 1 milliard de livres sterling par an.

Le Département du nivellement, du logement et des communautés a été invité à répondre aux critiques à l’encontre des programmes.