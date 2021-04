Un QUARTIER d’adultes britanniques est maintenant complètement vacciné – après qu’un nombre record de secondes doses ont été distribuées en une semaine.

Un Britannique sur quatre est désormais protégé contre Covid, avec un total de 13 201 811 personnes ayant désormais reçu les deux coups.

L’équivalent de 25,1% de la population adulte est désormais protégé contre les maladies graves ou la mort, grâce aux vaccins.

On estime que le Pays de Galles a administré deux doses à 27,8% des adultes, devant l’Angleterre (24,9%), l’Écosse (24,9%) et l’Irlande du Nord (24,5%).

Les chiffres concernent les vaccinations déclarées par les agences de santé du Royaume-Uni jusqu’au 26 avril inclus.

Cela reflète la rapidité avec laquelle l’administration de deuxièmes doses a été accélérée à travers le pays au cours du mois dernier.

Un peu moins de 2,8 millions de secondes doses ont été enregistrées dans la semaine précédant le 26 avril – le nombre le plus élevé pour une période de sept jours à ce jour – avec près de 8,7 millions depuis le 1er avril.

Cela se compare à un peu moins de 3,7 millions de secondes doses en mars et à seulement 321 607 en février.

Les deuxièmes doses de vaccins Covid-19 doivent suivre dans les 12 semaines suivant la première, ce qui signifie que les millions de personnes qui ont reçu leur premier vaccin en février ont récemment reçu une dose de suivi ou doivent recevoir le vaccin sous peu.

Les personnes âgées de 80 ans et plus figuraient parmi les premiers groupes sur la liste des vaccins prioritaires, les doses initiales étant offertes à partir de début décembre.

Cela survient alors que des millions de personnes supplémentaires sont éligibles pour obtenir leurs jabs Covid à partir d’aujourd’hui.

L’âge a été abaissé pour la deuxième fois cette semaine, ce qui signifie que plus de personnes dans la quarantaine peuvent prendre leur rendez-vous pour un vaccin.

Le système de réservation de vaccins contre le coronavirus du NHS s’est ouvert aux personnes en bonne santé en Angleterre âgées de 42 ans et plus.

Ceux qui auront 42 ans avant le 1er juillet peuvent également organiser leur jab.

Un SMS leur sera envoyé par « NHSvaccine » les invitant à prendre une dose avec un lien vers le site de réservation. Les gens peuvent également appeler le 119.

Il existe des milliers de sites de vaccination parmi lesquels choisir, y compris des centres commerciaux, des mosquées et des pharmacies. Le système ne s’est ouvert qu’aux personnes âgées de 44 ans le lundi.

Le directeur médical du NHS, le professeur Stephen Powis, a déclaré: «À peine deux semaines après le déploiement du vaccin auprès des personnes âgées de 45 ans et plus, nous sommes maintenant prêts à inviter les personnes âgées de 42 et 43 ans, alors que le plus grand programme de vaccination de l’histoire du NHS se poursuit à grande vitesse.

«Le déploiement rapide du programme de vaccination du NHS, le plus rapide d’Europe, n’est pas arrivé par accident – c’est dû à des mois de planification minutieuse et de travail acharné des infirmières, des médecins et d’innombrables autres membres du personnel soutenus par nos bénévoles.

«Si vous recevez un texte vous invitant à réserver pour votre jab, veuillez suivre les instructions fournies – il est simple, efficace et offre une protection vitale contre le coronavirus.»