Les meurtres les plus récents font suite à la fusillade de masse du 24 janvier à Indianapolis, qui a été le plus grand massacre de la ville depuis une décennie. Dans cette fusillade – qui aurait commencé après une dispute entre père et fils – Kezzie Childs, 42 ans; Raymond Childs, 42 ans; Elijah Childs, 18 ans; Rita Childs, 13 ans; Kiara Hawkins, 19 ans; et le bébé à naître de Hawkins ont été abattus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy