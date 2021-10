Un python géant dort sur les genoux d’une fille, la vidéo devient virale

Un simple regard sur un serpent suffit pour que tout humain ait peur. Les gens ont simplement peur des serpents, qu’ils soient grands ou petits. Ils ne veulent même pas qu’il s’approche d’eux. Cependant, de nos jours, de nombreuses personnes ont commencé à garder des serpents comme animaux de compagnie, mais selon les experts, les personnes qui le font doivent être très prudentes. Il est très difficile de deviner comment un serpent réagira. Plusieurs fois, un serpent peut sembler amical, mais il pourrait en fait prévoir de vous chasser. Ces jours-ci, une vidéo d’un python géant dormant sur les genoux d’une fille devient virale sur les réseaux sociaux.

https://www.instagram.com/reel/CT9z2CYpj8z/?utm_source=ig_web_copy_link

Tous les gens qui regardent cette vidéo sont choqués de voir le serpent de 20 pieds de long couché avec sa tête sur les genoux d’une fille. La fille aussi peut être vue assise confortablement et tapotant le python tout en utilisant son téléphone portable. Le serpent reçoit également tout l’amour avec plaisir. Cette vidéo a été un choc pour de nombreux internautes. Il semble que la fille soit assise à l’extérieur de sa maison tandis que le serpent peut être vu ramper à l’air libre.

Cette vidéo virale a été partagée sur Instagram par un pseudonyme nommé yournaturegram et cela fait un certain temps que la vidéo n’a pas été partagée. Cette vidéo effrayante a été aimée par plus de 13 personnes lakh, et beaucoup de gens ont également commenté ce clip. On dit que la vidéo vient d’Indonésie bien qu’il n’y ait aucune preuve claire de cette information.

L’un des utilisateurs a écrit dans la section des commentaires que ce serpent avalerait cette fille un jour, tandis qu’un autre a dit qu’il y aura un jour où cette fille sera dans le ventre du serpent.

