Un python géant de 80 kg découvert à l’intérieur d’un autobus scolaire garé à Raebareli d’UP, la vidéo devient virale

Un énorme python a été retrouvé dimanche à l’intérieur d’un autobus scolaire stationné à Raebareli, dans l’Uttar Pradesh. Selon des informations, le python se cachait sous le siège du bus de la Ryan Public School, garé aux gradins. L’officier de cercle (CO) de la ville Vandana Singh et le magistrat de la ville Pallavi Mishra ont atteint l’endroit après avoir obtenu l’information et ont appelé l’équipe du Département des forêts sur place et ont sauvé le python. La vidéo du python secouru par des responsables du Département des forêts est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir un fonctionnaire tirer le python du bas du bus scolaire.

Selon les responsables du Département des forêts, le poids du python est d’environ 80 kg et sa longueur est de 11 pieds et demi.

Après l’opération de sauvetage qui a duré environ une heure, le python a été en quelque sorte maîtrisé et a été relâché en toute sécurité dans la forêt de Dalmau. Heureusement, l’école était fermée car c’était un dimanche, il n’y a donc eu aucune perte de vie.

Des sources ont indiqué que le bus scolaire était garé dans le village du conducteur.

Des chèvres couraient à côté du bus et le serpent était probablement attiré par elles. Cependant, les habitants ont poussé des cris lorsqu’ils ont repéré le serpent. Le serpent s’est alors glissé dans le bus pour se cacher.

