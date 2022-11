Un python géant de 18 pieds avale un alligator de 5 pieds ; Voici ce qui s’est passé ensuite

Nous rencontrons souvent des vidéos effrayantes d’animaux consommant d’autres créatures plus petites sur les réseaux sociaux. L’épreuve est si horrible et graphique que nous sommes souvent incapables de finir de regarder la vidéo. Une de ces vidéos est devenue virale sur Instagram et montre un python géant qui a avalé un alligator et a dû être coupé de son ventre.

Publiée par Rosie Moore sur Instagram le 1er novembre, la vidéo montrait plusieurs images et séquences d’un python qui avait avalé un alligator entier. La légende a révélé que le serpent était un python birman d’environ 18 pieds et avait consommé un alligator d’environ 5 pieds.

La légende expliquait en outre que le python avait été euthanasié par un groupe de scientifiques et remis à un laboratoire de recherche pour la nécroscopie et la collecte d’échantillons scientifiques. La raison pour laquelle le python a avalé un alligator de 5 pieds de long a été expliquée comme la combinaison de l’environnement subtropical du sud de la Floride et de la longue vie et de la reproduction rapide du python birman, ce qui les a amenés à envahir d’autres écosystèmes et à menacer d’autres formes de vie. .

La vidéo a obtenu plus de 1,42 crore de vues et plus de 3,26 lakh likes. Les personnes dans la section des commentaires ont exprimé leur amusement et leur choc en voyant l’alligator être retiré du ventre du python.

Un utilisateur a écrit : “J’en ai trouvé un certain nombre avec des alligators à l’intérieur ou activement étranglés… les alligators deviennent une bonne source commune pour eux.”

Un autre utilisateur a écrit : « Le fait que l’alligator soit assez gros lui-même est effrayant de penser que le serpent a pu avaler ça ! C’est la raison pour laquelle je ne plaisante pas avec les serpents !! Ils sont tellement fascinants, mais je ne m’approche pas de ces choses.

Un troisième utilisateur a commenté: “Cela aurait été fou si l’alligator était encore en vie.”

