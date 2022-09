La vue des reptiles, en particulier des serpents, peut donner des frissons dans le dos même aux personnes les plus intrépides. Un cas similaire a eu lieu en Thaïlande où une dame a trouvé un python de 12 pieds rampant dans sa baignoire.

Le python était extrêmement proche de deux chatons de compagnie, mais il ne pouvait pas les atteindre car il était bloqué par une fenêtre en verre. Avant qu’il ne puisse faire de mal à la dame ou à ses chatons, le serpent a été attrapé par deux dresseurs d’animaux. Cependant, ils ont eu du mal à mettre la main sur le python.

Dans la vidéo, on peut voir le serpent essayer de se libérer. Vers la fin, les dresseurs de serpents réussissent à le sauver dans un sac en plastique. La légende de la vidéo disait: «Cette séquence sauvage montre le moment où un python de 12 pieds est entré dans la salle de bain d’une femme en Thaïlande, se rapprochant de manière effrayante de deux de ses chatons de compagnie. Le serpent, dont on pense qu’il s’est glissé via les toilettes de la femme, a été enlevé en toute sécurité par deux soigneurs d’animaux.

La vidéo a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a écrit qu’il se serait enfui avec des chatons s’il avait été dans cette situation. Un autre a déclaré qu’il ne se rendrait jamais en Thaïlande après avoir regardé cette vidéo. Jusqu’à présent, le clip a recueilli plus de 5 vues Lakh.

Une séquence similaire a été partagée par IFS Susanta Nanda il y a quelque temps. Dans la vidéo, on peut voir un python mammouth ramper jusqu’à la porte d’entrée d’une maison. Partageant la vidéo, l’officier de l’IFS a écrit : “J’avais vu de nombreuses vidéos photoshoppées… Mais c’était une photo qui m’a choqué”.

La vidéo effrayante a laissé les internautes déconcertés, car beaucoup ont demandé si c’était réel ou non.

Goshhh..c’est énorme !!! C’est photoshopé ? Ou Réel ? – Priyanka Timmins (@TimminsPriyanka) 11 juillet 2022

Cette vidéo a amassé plus de 71 000 vues.

