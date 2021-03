pseudo admet qu’habituellement, il ne se filme pas à cause du risque de se faire mordre et se considère chanceux car cela aurait pu être pire. Il explique comment les serpents n’utilisent pas leur énergie sur les humains et ne la conservent pas pour chasser et survivre. Il précise qu’il y a une idée fausse sur les serpents selon lesquels ils attaquent et poursuivent les gens, mais en réalité, chaque fois qu’il a été mordu, c’est parce que le serpent était sur la défensive. Il partage que c’est pourquoi il veut faire comprendre les animaux qu’il aime.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy