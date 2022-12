Un pygargue à tête blanche extrêmement rare capturé en vidéo avec un aspect majestueux

En tant qu’ornithologue amateur débutant, j’ai été surpris d’apprendre les nombreux looks différents de l’emblématique pygargue à tête blanche américain. Il y a la forme adulte avec la tête blanche brillante et le corps sombre, mais les juvéniles ont une apparence débraillée et marbrée. Et je n’ai jamais vu de pygargue à tête blanche à corps blanc, jusqu’à maintenant.

Mercredi, le département de la conservation de la faune de l’Oklahoma a partagé une courte vidéo d’un pygargue à tête blanche principalement blanc. L’oiseau a été repéré dans l’Oklahoma cette semaine. “La couleur anormale de cet aigle est causée par une maladie génétique appelée leucisme, qui empêche les pigments d’atteindre ses plumes”, le département a tweeté. “Les pygargues à tête blanche leucistiques sont rares.”

JUSTE À TEMPS POUR CETTE VICTOIRE DE COUPE DU MONDE, NOUS AVONS UNE OBSERVATION D’AIGLE CHAUVE LEUCISTIQUE. LA COULEUR ANORMALE DE CET AIGLE EST CAUSÉE PAR UNE CONDITION GÉNÉTIQUE APPELÉE LEUCISME, QUI EMPÊCHE LES PIGMENTS D’ATTEINDRE SES PLUMES. LES AIGLES CHAUVES LEUCISTIQUES SONT RARES.

REGARDEZ-LES : pic.twitter.com/zywGRSMigA – Département de la conservation de la faune de l’Oklahoma (@OKWildlifeDept) 30 novembre 2022

L’observateur d’oiseaux Justin Briley a capturé les images et les a partagées avec les biologistes de l’ODWC. La vidéo montre un grand oiseau de couleur claire avec un bec jaune perché sur une branche d’arbre. Une brise ébouriffe ses plumes. Un examen attentif montre qu’il n’est pas entièrement blanc, ce n’est donc pas un oiseau albinos. Pour un autre exemple d’animal leucistique, regarde cette girafe.

Alors que le leucisme dans la faune attire l’attention humaine pour sa rareté, il peut parfois avoir un impact négatif sur les animaux. Selon le Bio Museum de l’Ohio State University“la coloration est ce que les animaux utilisent pour survivre, donc les animaux atteints d’albinisme et de leucisme ont généralement un taux de survie plus faible. Leur capacité à se fondre dans leur habitat est considérablement réduite et de nombreux albinos sont facilement attrapés par les prédateurs.”

Le département de la faune a gardé le silence sur l’emplacement exact de l’aigle, bien qu’il soit possible qu’il s’agisse d’un oiseau qui a été vu l’année dernière le long de la rivière Illinois.

Comme l’a souligné l’ODWC, l’observation de l’aigle a été bien chronométrée pour correspondre à l’avancement de l’équipe américaine dans le Coupe du monde. États-Unis, États-Unis, États-Unis.