Un pupitre de 19 000 $ pour la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, déclenche un appel à un audit législatif

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — Sarah Huckabee Sanders a acquis une notoriété nationale en partie pendant son mandat à la tribune en tant qu’attachée de presse de la Maison Blanche, mais l’achat d’un pupitre de 19 000 $ pour le gouverneur de l’Arkansas fait l’objet d’un examen minutieux et suscite des affirmations selon lesquelles des documents sur il a été modifié.

La semaine prochaine, un comité législatif examinera la demande d’un législateur d’un audit pour examiner l’achat du pupitre, qui a été acheté en juin pour 19 029,25 $ avec une carte de crédit de l’État. Le Parti républicain de l’Arkansas a remboursé à l’État le mois dernier le pupitre bleu et lambrissé, que l’État a reçu en août.

« D’après mon expérience, où nous en sommes avec cette question particulière, nous devons autoriser l’audit législatif », a déclaré le sénateur républicain Jimmy Hickey, qui a demandé l’audit. « Tout le monde les connaît, ils font leur travail, ils sont très minutieux et ils produisent ensuite un rapport détaillé qui est soumis à l’Assemblée législative par l’intermédiaire d’un comité ouvert.

Les questions sur le pupitre, son coût, la manière dont il a été acheté et même son existence ont dominé le débat politique en Arkansas ces dernières semaines. Le plus grand journal de l’État, l’Arkansas Democrat-Gazette, a publié une photo du pupitre en première page la semaine dernière après que le bureau de Sanders ait autorisé le journal à le voir.

Sanders, qui était attaché de presse de l’ancien président Donald Trump, a pris ses fonctions en janvier. Le gouverneur a déclaré qu’elle se félicitait de l’audit, mais a également rejeté les questions entourant l’achat du pupitre. Le bureau de Sanders a déclaré que le remboursement provenait de l’argent qu’elle avait collecté pour son investiture.

« Les gens veulent créer une controverse là où il n’y en a pas », a déclaré Sanders aux journalistes mardi. « Mais c’est quelque chose pour lequel l’État a été remboursé, et je pense qu’il y a des gens qui seront toujours en colère et qui chercheront toujours de quoi se plaindre et c’est ce qu’ils choisissent en ce moment. »

L’achat du pupitre a été découvert pour la première fois par Matthew Campbell, un avocat et blogueur qui a poursuivi la police d’État pour avoir dissimulé les dossiers qu’il avait demandés sur le voyage et la sécurité de Sanders. Quelques jours après que Campbell ait déposé sa première plainte, Sanders a convoqué une session législative spéciale et a proposé de larges exemptions à la loi sur les archives publiques de l’État.

Sanders a promulgué une mesure restreignant l’accès du public à ses dossiers de voyage et de sécurité après qu’elle et les législateurs aient renoncé à des exemptions plus larges qui ont fait face à des réactions négatives de la part des groupes de médias, des défenseurs de la transparence et de certains conservateurs.

Campbell a déclaré que l’inquiétude ne concernait pas seulement le pupitre, mais aussi la manière dont le bureau de Sanders dépensait l’argent de l’État.

« Sans audit et sans plus d’informations, nous ne savons pas s’il s’agit d’un cas où ils sont trop incompétents pour se voir confier une carte de crédit d’État parce qu’ils ne savent pas ce que les choses devraient coûter, ou s’il y a une réelle criminalité. « , a déclaré Campbell mercredi. « Ni l’une ni l’autre n’est une bonne réponse, mais c’est un problème suffisant auquel il faut répondre. »

Tom Mars, un avocat qui a été directeur de la police de l’État de l’Arkansas sous la direction du père de Sanders, l’ancien gouverneur Mike Huckabee, a également déclaré qu’il avait un client qui savait personnellement que le bureau de Sanders avait interféré avec les demandes d’ouverture de dossiers de Campbell.

Dans une lettre qu’il a envoyée à Hickey après que le législateur a demandé l’audit, Mars a déclaré que le client souhaitait rester anonyme et était prêt à faire une déclaration confidentielle aux auditeurs législatifs et à leur permettre d’examiner les documents pertinents en possession du client. Selon la lettre de Mars, l’ingérence inclut le bureau du gouverneur modifiant une facture de Beckett Events LLC, la société de Virginie répertoriée comme vendeur du pupitre.

Alexa Henning, porte-parole de Sanders, n’a pas spécifiquement répondu aux allégations contenues dans la lettre de Mars dans un communiqué qui les a néanmoins rejetées.

« Ce n’est rien de plus qu’une controverse fabriquée par des militants de gauche pour détourner l’attention des réformes conservatrices audacieuses que le gouverneur a promulguées et qu’il met effectivement en œuvre dans l’Arkansas », a déclaré Henning dans un communiqué.

La demande de Hickey demande également un audit de toutes les questions concernant la sécurité et les dossiers de voyage du gouverneur ou de son bureau qui ont été rétroactivement rendues confidentielles par la loi qu’elle a signée le mois dernier. La loi couvrait les dossiers de voyage et de sécurité depuis juin 2022.

Le représentant républicain Jimmy Gazaway, qui copréside le Comité exécutif conjoint d’audit législatif, a déclaré qu’il soutenait la demande de Hickey.

« Étant donné que cela est devenu un sujet de préoccupation publique et que le gouverneur dit qu’il accueille favorablement un audit et espère que les législateurs le termineront sans délai, oui, je pense que nous devrions charger le personnel d’audit de s’occuper de cette question », a déclaré Gazaway.

Andrew Demillo, Associated Press