Un puissant typhon se dirigeant vers le nord des Philippines se renforce

MANILLE, Philippines – Un puissant typhon s’est déplacé et renforcé dans une “intensification explosive” dimanche, provoquant des évacuations de villages à haut risque alors qu’il s’approchait du nord-est des Philippines où il pourrait balayer la capitale, ont déclaré des responsables. Le typhon Noru tourbillonnait en mer à environ 175 kilomètres (110 miles) à l’est de la ville d’Infante dans la province de Quezon avec des vents soutenus de 195 kilomètres (121 miles par heure) et des rafales pouvant atteindre 240 km/h (149 mph) à midi. Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il s’écrase sur la côte plus tard dimanche.

En soufflant vers l’archipel, Noru s’est déplacé vers le sud alors qu’il était poussé vers le bas par une zone de haute pression au nord. Il a acquis une force considérable d’une tempête qui avait soutenu des vents de 85 km/h (53 mph) samedi à un super typhon à peine 24 heures après dans une “intensification explosive” en mer, a déclaré Vicente Malano, qui dirige l’agence météorologique du pays, à l’Associated Press. .

Des milliers de villageois ont été évacués, certains de force, de la trajectoire du typhon, ainsi que des villages à flanc de montagne sujets aux glissements de terrain et aux crues soudaines et dans les communautés côtières qui pourraient être touchées par des ondes de marée pouvant atteindre 3 mètres (environ 10 pieds) dans la province de Quezon , y compris l’île de Polillo et la province voisine d’Aurora.

“Les effets combinés des ondes de tempête et des hautes vagues déferlant le long de la côte peuvent provoquer des inondations ou des inondations potentiellement mortelles et dommageables”, a averti l’agence météorologique.

Plusieurs provinces et villes, dont la capitale densément peuplée Manille, ont suspendu les cours et le travail du gouvernement dimanche et lundi. L’œil du typhon pourrait passer à environ 40 à 50 kilomètres (25 à 30 miles) de la métropole de Manille, “ce qui est presque un coup direct”, a déclaré Malano.

Les bateaux de pêche et les ferries inter-îles et de fret ont été limités au port par mesure de précaution, ont indiqué les garde-côtes, bloquant les camions de fret et les passagers dans les provinces qui devraient être touchées par le typhon.

Le typhon devrait traverser l’île principale de Luzon dans la nuit avant de commencer à souffler dans la mer de Chine méridionale lundi, ont annoncé les prévisionnistes.