Un puissant typhon frappe les Philippines

Une puissante typhon a percuté jeudi le sud-est des Philippines, renversant des arbres, arrachant des toits en tôle et coupant l’électricité alors qu’il soufflait sur des provinces insulaires où près de 100 000 personnes ont été évacuées.

Le personnel des garde-côtes secourait les habitants bloqués par les eaux à hauteur de poitrine dans une province du sud, où des pluies battantes ont inondé les villages d’une eau brunâtre. Dans le sud de la ville de Cagayan de Oro, des images montraient deux sauveteurs luttant pour garder un bébé d’un mois à l’intérieur d’un lavabo au-dessus des eaux et à l’abri du vent et de la pluie avec un parapluie.

Les prévisionnistes ont déclaré que le typhon Rai s’était encore renforcé avec des vents soutenus de 121 milles à l’heure et des rafales allant jusqu’à 168 mph alors qu’il soufflait de l’océan Pacifique vers les îles Siargao. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes ou de dommages importants.

« J’ai peur et je prie ici dans ma maison pour que cela s’arrête maintenant. Le vent dehors est si fort qu’il coupe des arbres », a déclaré Teresa Lozano, une habitante de l’est de la ville de MacArthur dans la province côtière de Leyte, à la radio DZMM par téléphone, ajoutant des toits des maisons voisines ont été endommagées et que son village agricole avait perdu l’électricité.

Les responsables de l’intervention en cas de catastrophe ont déclaré qu’environ 10 000 villages se trouvent sur la trajectoire prévue du typhon, qui a une bande de pluie de 248 milles de large et est l’un des plus forts à frapper le pays cette année.

Les garde-côtes ont déclaré avoir immobilisé tous les navires, bloquant près de 4 000 passagers et travailleurs des ferries et des cargos dans des dizaines de ports du sud et du centre. Plusieurs vols, principalement intérieurs, ont été annulés et des écoles et des lieux de travail ont été fermés dans les zones les plus vulnérables.

Plus de 98 000 personnes ont été évacuées en lieu sûr, a annoncé l’agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe. La surpopulation dans les centres d’évacuation compliquait les efforts pour maintenir les personnes à distance en toute sécurité après que les autorités eurent détecté les premières infections du pays causées par la variante omicron du coronavirus. Les vaccinations intensifiées ont également été interrompues dans les provinces susceptibles de connaître des tempêtes.

Les Philippines sont parmi les plus durement touchées en Asie du Sud-Est par la pandémie, avec des infections confirmées de plus de 2,8 millions et plus de 50 000 décès. Les restrictions de quarantaine ont été assouplies et davantage d’entreprises ont été autorisées à rouvrir ces dernières semaines après qu’une campagne de vaccination intensifiée a permis de réduire les infections à quelques centaines, contre plus de 26 000 en septembre. La détection des cas d’omicron cette semaine a cependant sonné l’alarme et le gouvernement a renouvelé ses appels pour que les gens évitent les foules et se fassent vacciner immédiatement.

Le gouverneur Ben Evardone de la province de Samar oriental a déclaré qu’il avait suspendu les vaccinations dans sa région de près d’un demi-million de personnes en raison du typhon. Plus de 70 % des villageois de la province ont reçu au moins une injection, et Evardone s’est dit préoccupé par le fait que certains vaccins stockés à Samar oriental expireront dans quelques mois.

La surpopulation est inévitable, a-t-il déclaré, dans le nombre limité de centres d’évacuation de sa province, où plus de 32 000 personnes ont été mises en sécurité.

« Il est impossible d’observer une distanciation sociale, ce sera vraiment difficile », a déclaré Evardone à l’Associated Press. « Ce que nous faisons, c’est regrouper les évacués par familles. Nous ne mélangeons pas différentes personnes au même endroit par mesure de précaution. »

Environ 20 tempêtes et typhons frappent les Philippines chaque année. L’archipel est également situé dans la région sismiquement active du « Cercle de feu » du Pacifique, ce qui en fait l’un des pays au monde les plus exposés aux catastrophes.