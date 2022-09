Un puissant typhon frappe le sud du Japon ; des milliers évacués

TOKYO – Un puissant typhon s’approchant du sud du Japon a frappé la région avec des vents violents et de fortes pluies dimanche, provoquant des pannes d’électricité, la paralysie des transports terrestres et aériens et l’évacuation de milliers de personnes.

L’agence a prédit jusqu’à 50 centimètres (20 pouces) de précipitations d’ici midi lundi, avertissant d’inondations et de glissements de terrain. L’agence a également averti les habitants de la zone touchée des niveaux “sans précédent” de vents puissants et de vagues, les exhortant à évacuer tôt.

Kyushu Electric Power Co. a déclaré que plus de 93 000 foyers à travers l’île de Kyushu étaient privés d’électricité dimanche en raison de dommages aux lignes électriques et aux installations.

Des centaines de vols intérieurs à destination et en provenance de la région ont été annulés et d’autres devraient être cloués au sol dans l’ouest du Japon jusqu’à mardi alors que le typhon se dirigeait vers le nord-est, selon Japan Airlines et All Nippon Airways.