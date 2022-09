Un puissant typhon frappe le sud du Japon ; des milliers évacués

TOKYO (AP) – Un puissant typhon s’approchant du sud du Japon a frappé la région avec des vents violents et de fortes pluies dimanche, provoquant des pannes d’électricité, la paralysie des transports terrestres et aériens et l’évacuation de milliers de personnes.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que le typhon Nanmadol se trouvait près de l’île méridionale de Yakushima, avec des vents de surface maximum de 162 kilomètres (101 miles) par heure, alors qu’il se dirigeait lentement vers le nord vers l’île principale du sud du pays, Kyushu, où il pourrait toucher terre plus tard dimanche. .

Nanmadol devrait tourner vers l’est et atteindre Tokyo mardi.

L’agence a prédit jusqu’à 50 centimètres (20 pouces) de précipitations d’ici midi lundi, avertissant d’inondations et de glissements de terrain. L’agence a également averti les habitants de la zone touchée des niveaux “sans précédent” de vents puissants et de vagues, les exhortant à évacuer tôt.

Les autorités locales n’ont pour l’instant signalé aucun dégât ni blessé majeur.

Dans la préfecture de Kagoshima durement touchée, plus de 9 000 habitants se sont réfugiés dimanche dans des centres d’évacuation. Dans la préfecture voisine de Miyazaki, 4 700 autres personnes ont été évacuées.

Kyushu Electric Power Co. a déclaré que plus de 93 000 foyers à travers l’île de Kyushu étaient privés d’électricité dimanche en raison de dommages aux lignes électriques et aux installations.

Des images de la télévision NHK ont montré un salon de flipper pachinko avec une partie de son mur de verre brisé par la rafale dans la ville de Kanoya à Kagoshima. Ailleurs dans la préfecture, une femme âgée a été légèrement blessée en tombant, a indiqué la NHK.

Des centaines de vols intérieurs à destination et en provenance de la région ont été annulés et d’autres devraient être cloués au sol dans l’ouest du Japon jusqu’à mardi alors que le typhon se dirigeait vers le nord-est, selon Japan Airlines et All Nippon Airways.

Les transports publics, y compris les trains et les bus à Kagoshima et Miyazaki, ont été suspendus tout au long de dimanche. Les opérateurs ferroviaires ont déclaré que les trains à grande vitesse sur l’île de Kyushu ont été suspendus.

Mari Yamaguchi, Associated Press