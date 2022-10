Un puissant tremblement de terre secoue Sumatra en Indonésie et fait 1 mort

JAKARTA, Indonésie – Un tremblement de terre puissant et peu profond a secoué samedi l’île indonésienne de Sumatra, tuant un habitant, en blessant 11 et endommageant plus d’une douzaine de maisons et de bâtiments, a annoncé la police. Le tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé à environ 40 kilomètres (24,8 miles) au nord-est de Sibolga, une ville côtière de la province du nord de Sumatra, selon l’US Geological Survey. Il faisait 13 kilomètres (8 miles) de profondeur.

Le séisme de l’aube a été suivi de deux répliques de magnitude 5,0.

Un homme de 62 ans est décédé d’une crise cardiaque alors qu’il s’enfuyait pour se mettre en sécurité dans le village de Tarutung, le plus proche de l’épicentre, a déclaré le chef de la police locale, Johanson Sianturi. Onze personnes ont été blessées et au moins 15 maisons et bâtiments endommagés dans le village, a-t-il précisé.

Les autorités enquêtaient toujours sur l’étendue des dégâts.

Une séquence publiée par l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes montrait plusieurs habitants évacuant une personne blessée par une camionnette vers un hôpital tandis que des voix paniquées appelaient à l’aide. L’agence a également montré plusieurs personnes recevant des soins et des murs fissurés par le tremblement de terre.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.