Un puissant tremblement de terre fait plus de 1 000 morts en Syrie et en Turquie, déclenchant l’aide internationale

Points clés Un fort séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie.

Il y a plus de 1 000 morts, dont des dizaines devraient être piégés.

Plus de 2 000 bâtiments à travers la Turquie se sont effondrés.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées lundi lorsqu’un séisme majeur de magnitude 7,8 a frappé le centre de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, effondrant des bâtiments et déclenchant des recherches de survivants dans les décombres.

Il s’agit du séisme le plus grave en Turquie depuis 1939, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que 2 818 bâtiments se sont effondrés en conséquence.

Le tremblement de terre, qui s’est produit dans l’obscurité d’un matin d’hiver, a également été ressenti à Chypre et au Liban.

« Nous avons été secoués comme un berceau. Nous étions neuf à la maison. Deux de mes fils sont toujours dans les décombres, je les attends », a déclaré une femme, le bras cassé et des blessures au visage alors qu’elle parlait dans une ambulance près de l’épave du bloc de sept étages où elle vivait à Diyarbakir. .

“Je n’ai jamais rien ressenti de tel au cours des 40 années que j’ai vécues”, a déclaré Erdem, un habitant de la ville turque de Gaziantep, près de l’épicentre du séisme, qui a refusé de donner son nom de famille.

“Nous avons été secoués au moins trois fois très fortement, comme un bébé dans un berceau.”

M. Erdogan a déclaré que 912 personnes avaient été tuées et 5 383 personnes blessées, alors que les autorités ont dépêché des équipes de secours et fourni des avions dans la zone touchée, tout en déclarant une “alarme de niveau 4” qui appelle à l’aide internationale.

En Syrie, déjà dévastée par plus de 11 ans de guerre civile, les médias officiels ont déclaré que plus de 320 personnes avaient été tuées et quelque 1 000 blessées, la plupart dans les provinces de Hama, Alep et Lattaquié, où de nombreux bâtiments se sont effondrés.

Dans le nord-ouest tenu par les rebelles syriens, un service de secours a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées.

La chaîne de télévision publique turque RTR a montré des secouristes de la province d’Osmaniye utilisant une couverture pour transporter un homme blessé hors d’un immeuble de quatre étages effondré et le mettre dans une ambulance. Il était le cinquième à être tiré des décombres, a-t-il ajouté.

Des images diffusées sur le diffuseur CNNTurk ont ​​montré que le château historique de Gaziantep avait été gravement endommagé.

Le service d’urgence bondé de l’hôpital Bab al-Hawa en Syrie près de la frontière turque après le tremblement de terre. La Turquie et la Syrie chevauchent des lignes de faille sismiques. Source: Getty / Aaref Watad/AFP

“Très tragique”

Des images de la ville frontalière syrienne d’Azaz – une zone détenue par les forces de l’opposition – ont montré un secouriste transportant un enfant en bas âge d’un bâtiment endommagé.

“La situation est très tragique, des dizaines de bâtiments se sont effondrés dans la ville de Salqin”, a déclaré un membre de l’organisation de secours des Casques blancs dans un clip vidéo sur Twitter, faisant référence à une autre ville à environ 5 km de la frontière turque.

Des maisons ont été “totalement détruites”, a déclaré le secouriste sur le clip, qui montrait une rue jonchée de gravats.

Le président Bachar al-Assad tenait une réunion d’urgence du cabinet pour examiner les dégâts et discuter des prochaines étapes, a indiqué son bureau.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 s’est produit dans le district de Pazarck à Kahramanmara et a été ressenti dans de nombreuses provinces. Source: Getty / dia images/dia images via Getty Images La télévision d’État syrienne a diffusé des images d’équipes de secours à la recherche de survivants sous de fortes pluies et du grésil. Les responsables de la santé ont exhorté le public à aider à emmener les blessés aux urgences.

“Les blessés arrivent toujours par vagues”, a déclaré par téléphone à Reuters le directeur de la santé d’Alep, Ziad Hage Taha.

Dans la campagne voisine, les sauveteurs ont transporté un bébé ensanglanté et gémissant hors d’un bâtiment effondré, tandis que, dans la ville d’Azaz, une grue a enlevé des dalles de béton alors que les sauveteurs emportaient un corps enveloppé dans un drap.

Un membre des Casques blancs transporte un enfant sauvé des décombres à la suite d’un tremblement de terre dans la ville de Zardana, dans la province syrienne d’Idlib, dans le nord-ouest du pays. Source: AFP, Getty / Abdulaziz Ketaz De nombreux bâtiments de la région avaient déjà subi des dommages lors des combats pendant près de 12 ans de guerre civile.

Des habitants de Damas et des villes libanaises de Beyrouth et Tripoli se sont précipités dans la rue et ont pris leur voiture pour s’éloigner de leurs bâtiments au cas où ils s’effondreraient, ont déclaré des témoins.

Qui propose son aide ?

Le gouvernement indien a déclaré que deux équipes de sa Force d’intervention en cas de catastrophe, composées de 100 personnes avec des escouades et des équipements de chiens spécialement formés, étaient prêtes à être transportées par avion vers la zone sinistrée pour des opérations de recherche et de sauvetage.

Les États-Unis étaient “profondément préoccupés” par le séisme en Turquie et en Syrie et surveillaient de près les événements, a déclaré sur Twitter le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

“J’ai été en contact avec des responsables turcs pour leur dire que nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire”, a-t-il déclaré.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré que l’Union européenne avait activé son service de cartographie par satellite d’urgence Copernicus pour aider les premiers intervenants travaillant sur le terrain.

Les pompiers de Taïwan, qui comptent 130 personnes, cinq chiens de sauvetage et 13 tonnes d’aide, se préparent à se rendre en Turquie, dans l’attente d’une réponse du gouvernement pour accepter son offre.

La Russie a préparé 100 membres de son équipe de secours d’urgence et deux avions si nécessaire, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est dit prêt à fournir une assistance en cas de besoin.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a exprimé ses condoléances aux personnes touchées en Turquie et en Syrie.

“La dévastation est déchirante”, a-t-elle écrit sur Twitter. “Nos pensées vont aux familles des victimes et des blessés.”

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de magnitude 7,8 a frappé à une profondeur de 17,9 km. Il a signalé une série de tremblements de terre, dont un de magnitude 6,7.

La région chevauche des lignes de failles sismiques.

Le tremblement de terre, qui s’est produit dans l’obscurité d’un matin d’hiver, a également été ressenti à Chypre et au Liban. Source: Getty / Agence Anadolu/Agence Anadolu via Getty Images La secousse a duré environ une minute et a brisé des fenêtres, selon un témoin de Reuters à Diyarbakir, à 350 km à l’est, où un responsable de la sécurité a déclaré qu’au moins 17 bâtiments se sont effondrés.

Les diffuseurs TRT et Haberturk ont ​​montré des images de personnes fouillant dans les décombres du bâtiment, déplaçant des civières et cherchant des survivants dans la ville de Kahramanmaras, où il faisait encore nuit.

“Notre travail principal est d’effectuer les travaux de recherche et de sauvetage et de faire en sorte que toutes nos équipes soient en alerte”, a déclaré le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu aux journalistes.

Des secousses ont également été ressenties dans la capitale turque, Ankara, à 460 km au nord-ouest de l’épicentre, et à Chypre, où la police n’a signalé aucun dégât.

« Le tremblement de terre a frappé une région que nous craignions. Il y a de graves dégâts étendus », a déclaré Kerem Kinik, le chef de l’agence de secours du Croissant-Rouge turc, à Haberturk, lançant un appel aux dons de sang.

La Turquie est l’un des pays les plus sujets aux tremblements de terre au monde. Plus de 17 000 personnes ont été tuées en 1999 lorsqu’un séisme de magnitude 7,6 a frappé Izmit, une ville au sud-est d’Istanbul. En 2011, un tremblement de terre dans la ville orientale de Van a tué plus de 500 personnes.

Ceci est une histoire en développement et cet article sera mis à jour.