Un puissant tremblement de terre dévaste la Turquie et la Syrie. Le bilan des morts s’alourdit.

SANLIURFA, Turquie – Plus de 4 000 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie lundi après un puissant tremblement de terre et ses nombreuses répliques ont ravagé des villes endormies et des villes surpeuplées, provoquant un effort massif de recherche et de sauvetage dans le froid glacial, alors même que l’espoir de les survivants s’assombrirent avec le soleil couchant. Le tremblement de terre, que le US Geological Survey a enregistré à une magnitude de 7,8, était parmi les plus importants ici depuis près d’un siècle, apportant la mort et la destruction dans une région déjà secouée par des années de crise. Des milliers de maisons et d’entreprises ont été détruites, des hôpitaux ont été submergés et des infrastructures ont été endommagées, notamment des conduites de gaz et des aéroports civils. Dans la ville turque de Gaziantep, un château de l’époque romaine s’est effondré à cause du tremblement.

À la tombée de la nuit, les habitants et les équipes de secours ont continué à creuser pour trouver des personnes coincées sous des bâtiments qui s’étaient effondrés sur elles pendant leur sommeil. Plus de 7 800 personnes ont été secourues lundi en Turquie, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu, citant le vice-président du pays.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils déployaient une équipe d’intervention en cas de catastrophe et deux équipes urbaines de recherche et de sauvetage en Turquie pour aider aux opérations de récupération. « Les partenaires humanitaires soutenus par les États-Unis répondent également à la destruction en Syrie », a déclaré le président Biden dans un communiqué.

Biden s’est également entretenu lundi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a indiqué la Maison Blanche. Selon une lecture de l’appel, Biden “a réaffirmé la volonté des États-Unis de fournir toute l’assistance nécessaire” à la Turquie, un allié de l’OTAN.



Erdogan a déclaré sept jours de deuil national et a déclaré que son gouvernement coordonnait les offres d’aide d’autres pays, dont la Russie et certains pays européens.

“Je souhaite la miséricorde de Dieu à nos citoyens qui ont perdu la vie dans cette grande catastrophe, et un prompt rétablissement à nos blessés”, a déclaré Erdogan dans un discours lundi. “J’espère que nous laisserons derrière nous ces jours désastreux dans l’unité et la solidarité en tant que pays et nation.”

Le premier tremblement de terre a frappé à 04h17 heure locale dans un petit district de la province de Kahramanmaras, dans le sud-est du pays, a déclaré Erdogan, à environ deux heures de route de la frontière nord de la Syrie. Elle a été ressentie jusqu’en Égypte, en Israël et au Liban. Plus tard, dans l’après-midi, une réplique de magnitude 7,5 a également secoué la région, son épicentre non loin du premier.

La Turquie se trouve dans un point chaud du tremblement de terre. Trois plaques tectoniques – les plaques arabe, anatolienne et africaine – se rencontrent dans cette région et, à mesure qu’elles glissent et se serrent les uns contre les autres, ils accumulent des frictions et des contraintes qui sont libérées sous forme de tremblements de terre, selon Yaareb Altaweel, sismologue au National Earthquake Information Center du Colorado.

La Turquie a deux failles majeures à l’origine des tremblements de terre : la faille nord-anatolienne longue de 930 milles et la faille anatolienne orientale longue de plus de 300 milles. Bon nombre des plus grands séismes de Turquie proviennent de la faille nord, et elle a attiré le plus d’attention en raison du potentiel d’un tremblement de terre majeur près du centre de population d’Istanbul.

Mais celui-ci est pensé pour avoir frappé le long la zone de faille de l’Anatolie orientale, qui vole un peu sous le radar, sans tremblements de terre supérieurs à la magnitude 7 “au moins depuis la mise en place de notre réseau de surveillance sismologique – les années 1900”, a déclaré Stephen Hicks, sismologue à l’University College de Londres .

Le manque de Les grands tremblements de terre du siècle dernier le long de cette faille, combinés au mouvement vers le nord de la plaque arabique, suggèrent qu’il y avait une tension refoulée dans la région, a déclaré Hicks.

Les tremblements initiaux ont secoué les gens de leurs lits et ont transformé une nuit d’hiver autrement calme en une cacophonie de cris et de débris qui s’écrasent. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des victimes et des résidents déplacés en Turquie entassés sur de minces matelas dans la neige. Dans les régions syriennes tenues par les rebelles, y compris dans la province d’Idlib et certaines parties d’Alep, les bâtiments récemment détruits par le tremblement de terre étaient pratiquement impossibles à distinguer du paysage jonché de décombres produit par la guerre civile.

Dans les minutes et les heures qui ont précédé l’arrivée des équipes de secours, les habitants des deux côtés de la frontière ont creusé frénétiquement les vestiges de leurs maisons, criant et sanglotant alors qu’ils tentaient d’atteindre leurs proches en dessous. Bientôt, des ouvriers turcs et syriens extrayaient des survivants des tas de béton.

Dans des images de Turquie, un secouriste a été montré en train de pleurer et d’étreindre une jeune fille sauvée d’un immeuble, tombant à genoux dans la neige. Dans le nord d’Alep en Syrie, un vidéo publiée par les Casques blancs, ou force de défense civile syrienne, montre des volontaires extrayant un jeune garçon de sous le monticule pancake qui était autrefois sa maison. Il sort pieds nus et couvert de poussière.

Mais la sombre ascension du nombre de morts s’est poursuivie tout au long de la journée et de la nuit alors que les autorités comptaient les corps dans les décombres et que les survivants blessés sont morts sur des lits d’hôpitaux.

A 4h30 du matin, heure locale, mardi, les autorités turques avaient enregistré près de 3 000 morts et plus de 15 000 blessés. En Syrie, les médias officiels ont fait état de plus de 700 morts dans les provinces contrôlées par le président Bachar al-Assad. Et dans le nord-ouest tenu par les rebelles, où les secouristes ont une capacité limitée après plus d’une décennie de bombardements par les forces d’Assad, plus de 700 personnes ont été signalées mortes par les forces de défense civile, avec des milliers d’autres blessées ou injoignables.



“La situation est catastrophique”, a déclaré dans un communiqué Kieren Barnes, directeur pays pour la Syrie du groupe d’aide Mercy Corps, ajoutant que la zone touchée du pays accueillait plus de 1,8 million de Syriens déplacés.

“Déjà, 4,1 millions de personnes souffraient de la faim dans le nord-ouest de la Syrie et l’insécurité alimentaire s’est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine”, a déclaré Barnes.

Lundi matin, la Société médicale syro-américaine, qui soutient 36 établissements médicaux dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré que quatre de ses hôpitaux avaient été endommagés et évacués.

Avant le tremblement de terre, les établissements de santé du nord-ouest de la Syrie étaient déjà surchargés en raison d’une épidémie de choléra, selon Tanya Evans, directrice nationale pour la Syrie du Comité international de secours.

“Même avant cette tragédie, beaucoup n’avaient pas accès aux soins de santé dont ils ont un besoin critique”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Ce tremblement de terre est un nouveau coup dévastateur pour tant de populations vulnérables déjà en difficulté après des années de conflit.

En Turquie, qui abrite également 3,6 millions de réfugiés syriens, le gouvernement a déclaré avoir placé près de 340 000 victimes du tremblement de terre dans des abris dans des écoles et des universités.

Dans la ville de Sanliurfa, à environ 150 miles à l’est de l’épicentre, une femme syrienne âgée a été tirée des décombres d’un immeuble de six étages lundi soir. Dans la rue Ipekyollu, des projecteurs ont illuminé un gros tas de gravats et des excavatrices ont labouré les débris. Une douzaine de personnes auraient été piégées à l’intérieur, selon Mehmet Karakecili, un ambulancier qui travaillait depuis 4 heures du matin.

Puis quelqu’un a cru entendre une voix – et le creusement s’est arrêté. Une foule de badauds grandit.

“Qui aurait pensé que la rue dans laquelle vous passez tous les jours en arriverait là”, a déclaré Ibrahim Aydogan, 34 ans, qui vivait à quelques pâtés de maisons avec ses parents et ses frères et sœurs et maintenant, comme une grande partie de la ville, était coincé dehors dans la pluie.

En moins d’une heure, une survivante avait été retrouvée, une grand-mère originaire de Syrie, a déclaré un travailleur humanitaire. Elle a été transportée des décombres, à travers une colonne de sauveteurs, recouverte d’une couverture chauffante en or. Puis ils ont tous recommencé à creuser, pour le reste de sa famille.

Selon l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes, plus de 14 000 intervenants d’urgence participaient à des opérations de sauvetage dans le sud-est de la Turquie, et 45 pays, parmi lesquels des membres de l’OTAN et de l’Union européenne, avaient offert une forme d’assistance.

La Turquie et la Syrie étaient déjà en proie à une crise économique paralysante alors qu’elles faisaient face aux contrecoups de la guerre en Syrie. Une première estimation de l’US Geological Survey a suggéré que les dommages à travers la Turquie pourraient dépasser 1 milliard de dollars.

La question de savoir comment mobiliser l’aide à la Syrie était plus épineuse. Dans les zones tenues par le gouvernement comme par les rebelles, l’aide humanitaire est coordonnée par les Nations Unies, qui sont souvent soumises à des obstacles bureaucratiques et à des ingérences politiques.

De nombreux pays occidentaux entretiennent également des relations glaciales avec Assad, dont le gouvernement mène une guerre brutale contre les groupes rebelles depuis 2011. Les États-Unis n’entretiennent aucune relation officielle avec le gouvernement syrien et contribuent à maintenir une série de sanctions internationales visant un éventail de domaines, y compris son secteur pétrolier et ses transactions financières.

Lundi, la Russie, l’allié le plus important d’Assad, a déclaré qu’elle offrait une aide directe au gouvernement syrien et envoyait des équipes d’intervention d’urgence, a déclaré le Kremlin dans une lecture d’un appel entre Assad et le président russe Vladimir Poutine.

Poutine a également présenté ses sincères condoléances à Erdogan et a confirmé la “disposition de la Russie à fournir immédiatement aux partenaires turcs l’assistance nécessaire pour faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle”, a déclaré plus tard le Kremlin.

Les conditions météorologiques et les répliques risquaient de compliquer les efforts de sauvetage et de récupération, ont déclaré des travailleurs humanitaires et des experts. Dans la région, les températures devraient plonger entre le bas et le milieu des années 30 dans la nuit de lundi à mardi matin, certaines régions connaissant de la pluie et de la neige.

Les répliques, y compris un tremblement de terre potentiellement plus important, étaient une préoccupation majeure.

Alexandra Hatem, chercheuse au US Geological Survey, a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,8 a rompu une grande partie de la faille de l’Anatolie orientale.

“Il y a eu de nombreux tremblements de terre dévastateurs autour de cette zone”, a-t-elle déclaré lors d’un appel aux journalistes lundi. “Et nous essayons de déterminer si l’un d’entre eux conduirait à un tremblement de terre plus important.”