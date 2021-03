Un puissant tremblement de terre au large de la Nouvelle-Zélande déclenche des alertes au tsunami et des évacuations massives

Un puissant séisme de magnitude 8,1 a frappé vendredi l’océan au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, incitant des milliers de personnes à évacuer et déclenchant des alertes au tsunami dans le Pacifique Sud.

Le séisme a été le plus important d’une série de secousses qui ont frappé la région pendant plusieurs heures, y compris deux tremblements de terre précédents qui ont enregistré une magnitude 7,4 et une magnitude 7,3.

Bien que les tremblements de terre aient déclenché des systèmes d’alerte et provoqué des embouteillages et un certain chaos en Nouvelle-Zélande alors que les gens s’efforçaient de se rendre sur des terrains plus élevés, ils ne semblaient pas constituer une menace généralisée pour des vies ou des infrastructures majeures en raison de l’éloignement de l’endroit où ils ont frappé.

Le plus gros a frappé à environ 1 000 kilomètres (620 miles) au large des côtes de la Nouvelle-Zélande.

L’un des tremblements de terre précédents a frappé beaucoup plus près de la Nouvelle-Zélande et a réveillé de nombreuses personnes pendant la nuit alors qu’elles ressentaient une longue secousse.

«J’espère que tout le monde va bien», a écrit la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern sur Facebook.

Après le plus grand tremblement de terre, les autorités de la défense civile en Nouvelle-Zélande ont dit aux habitants de certaines zones de la côte est de l’île du Nord qu’ils devraient se déplacer immédiatement vers des terres plus élevées et ne pas rester chez eux. Ils ont dit qu’un tsunami dommageable était possible.

Le système américain d’alerte aux tsunamis a également averti que le plus grand tremblement de terre pourrait provoquer des vagues de tsunami de 1 à 3 mètres (3 à 10 pieds) en Polynésie française et des vagues allant jusqu’à 1 mètre (3 pieds) à Niue, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Salomon. .

Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique a déclaré que les tsunamis pourraient plus tard frapper Hawaï.

Le US Geological Survey a déclaré que le plus grand tremblement de terre était centré dans les îles éloignées de Kermadec à une profondeur de 19 kilomètres (12 miles).

Des responsables néo-zélandais avaient émis des heures plus tôt un avertissement au tsunami pour les zones côtières après que le premier des tremblements de terre plus petits se soit produit au large de sa côte nord-est vers 3 heures du matin vendredi. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de dégâts ou de victimes graves, et l’avertissement a été levé juste avant le tremblement de terre plus important.

Le US Geological Survey a déclaré que le premier séisme était centré à une profondeur de 21 kilomètres (13 miles) sous l’océan à environ 174 kilomètres (108 miles) au nord-est de la ville de Gisborne.

Cela a été largement ressenti en Nouvelle-Zélande et les habitants des grandes villes d’Auckland, de Wellington et de Christchurch ont déclaré être éveillés.

En 2011, un séisme de magnitude 6,3 a frappé la ville de Christchurch, tuant 185 personnes et détruisant une grande partie de son centre-ville.