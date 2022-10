Un puissant télescope capture les conséquences à couper le souffle de la mort d’une étoile massive

C’est Halloween aujourd’hui, et les organisations spatiales ne comptent pas nous le faire oublier. Les poignées Twitter de la NASA ont été changées.

Les exoplanètes de la NASA sont maintenant Hexoplanètes de la NASA et la NASA Goddard est maintenant Goule de la NASA. Le télescope spatial James Webb a mis à jour son portrait des piliers célestes de la création dégager quelque chose d’une ambiance infernale Au lieu. Et aujourd’hui, l’Observatoire européen austral est complétant le drame effrayant avec une photo de ce qu’il appelle les restes fantomatiques d’une étoile gigantesque.

C’est une énorme image de 554 millions de pixels qui peint une merveille cosmique, appelée le reste de la supernova Vela, dans des lavandes translucides, des bleus pâles perçants et des couleurs de coucher de soleil filandreuses. Dans l’esprit d’Halloween, puis-je vous rappeler qu’un reste de supernova n’est pas seulement le cadavre d’une étoile. C’est en quelque sorte l’équivalent de découper ce cadavre et d’étaler ses morceaux dans l’espace.

Des tripes scintillantes partout.

Equipe ESO/VPHAS+. Remerciements : Cambridge Astronomical Survey Unit.



Techniquement, cette scène est composée de plusieurs observations produites par une caméra grand champ baptisée OmegaCAM, qui a une capacité stupéfiante de 268 millions de pixels. Divers filtres sur l’appareil permettent aux belles teintes de l’image de briller – quatre ont été utilisés sur Vela spécifiquement pour créer un schéma de couleurs de magenta, bleu, vert et rouge.

Pour être clair, cela signifie que l’image est colorisée. Dans l’espace, le reste ne ressemble probablement pas vraiment à un arc-en-ciel. Il est simplement plus facile d’analyser les différents aspects astronomiques des images spatiales lorsque nous avons des séparateurs colorés. Mais ce qui n’est pas technologiquement amélioré, c’est la façon dont Vela – du nom d’une constellation du sud qui se traduit par “Les Voiles” – ressemble structurellement.

ESO/M Kornmesser, équipe VPHAS+. Remerciements : Cambridge Astronomical Survey Unit.



Ces bulles presque 3D de poussière et de gaz sont réelles. Chaque séquence diaphane doit être précise. Et l’histoire que cela raconte de la disparition ultime de l’étoile géante est vraisemblablement vraie.

Néanmoins, si vous me demandez, ce fantôme n’est pas si effrayant. C’est magnifique.

C’est l’une des créations hallucinantes de notre univers

Il y a environ 11 000 ans, une étoile massive est morte et a déclenché une puissante explosion qui a provoqué une onde de choc de ses couches les plus externes dans le gaz environnant de la région.

Ce gaz perturbé, au fil du temps, s’est comprimé et a créé les structures filetées que nous voyons sur l’image. De plus, quelle que soit l’énergie libérée pendant l’événement, les points ont été forcés de briller de mille feux, projetant une lueur éthérée sur l’ensemble du paysage.

Quant à l’étoile morte elle-même, la racine de cette détonation, c’est maintenant une étoile à neutrons — un corps stellaire si incroyablement dense qu’une cuillère à soupe de celui-ci équivaudrait à quelque chose comme le poids du mont Everest. L’ESO explique également que cette étoile à neutrons particulière se trouve être encore plus extrême que la moyenne.

Equipe ESO/VPHAS+. Remerciements : Cambridge Astronomical Survey Unit.



C’est un pulsar, ce qui signifie qu’il tourne sur lui-même plus de 10 fois par seconde. Je ne veux même pas penser au nombre de fois qu’il a tourné depuis que j’ai commencé à écrire cet article.

Et “à seulement 800 années-lumière de la Terre”, a déclaré l’ESO dans un communiqué de presse sur l’image, “ce vestige spectaculaire de supernova est l’un des plus proches que nous connaissions”. Mais parce qu’une année-lumière indique la distance que la lumière peut parcourir en l’espace d’un an, je ne dirais pas tout à fait qu’elle traverse notre arrière-cour cosmique.

Je veux dire, peu importe que je me soucie si nous pouvions voir physiquement ce magnifique “fantôme” d’ici sur Terre – bien sûr, en supposant que ses radiations (et autres matières dangereuses) ne nous hantent pas avant que nous ayons un aperçu.