Un puissant séisme tue des dizaines de personnes en Indonésie

Le vaste archipel indonésien se trouve sur le “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille autour de l’océan Pacifique qui est souvent frappé par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.

Un puissant tremblement de terre dans l’océan Indien au large de Sumatra, une île du nord de l’Indonésie, en décembre 2004 a provoqué un tsunami qui a tué près de 230 000 personnes, dont plus de la moitié en Indonésie.

Le district de Cianjur est l’une des zones les plus sujettes aux catastrophes en Indonésie, subissant de fréquentes inondations, glissements de terrain et sécheresses ainsi que des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques, selon l’indice des risques de catastrophe en Indonésie.

Au moins 57 personnes ont été tuées en 2009 par un séisme de magnitude 7,1 à Cianjur en septembre 2009.

Dera Menra Sijabat reportage contribué.