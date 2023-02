Un puissant séisme tue au moins 138 personnes en Turquie et en Syrie

ANKARA, Turquie (AP) – L’agence turque de gestion des catastrophes et des urgences a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,8 avait tué au moins 76 personnes dans sept provinces turques. L’agence a déclaré que 440 personnes avaient été blessées.

Cela porte le nombre total de morts dans le séisme de lundi en Turquie et en Syrie à 138 personnes.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

ANKARA, Turquie (AP) – Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie tôt lundi, renversant des bâtiments et envoyant des habitants paniqués sortir par une froide nuit d’hiver. Au moins 100 ont été tués et le bilan devrait augmenter.

Les secouristes et les habitants ont frénétiquement recherché des survivants sous les décombres de bâtiments écrasés dans plusieurs villes des deux côtés de la frontière. Dans une ville turque frappée par le séisme, des dizaines de personnes ont arraché des morceaux de béton et de métal tordu. Les gens dans la rue ont crié aux autres à l’intérieur d’un immeuble partiellement renversé, se penchant dangereusement.

Le tremblement de terre, ressenti jusqu’au Caire, était centré au nord de la ville de Gaziantep dans une zone à environ 90 kilomètres (60 miles) de la frontière syrienne.

Du côté syrien de la frontière, le tremblement de terre a détruit des régions tenues par l’opposition qui regorgent de quelque 4 millions de Syriens déplacés d’autres parties du pays par la longue guerre civile. Beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions délabrées avec peu de soins de santé. Au moins 11 personnes ont été tuées dans une ville, Atmeh, et beaucoup d’autres ont été enterrées sous les décombres, a déclaré un médecin de la ville, Muheeb Qaddour, à l’Associated Press par téléphone.

« Nous craignons que les morts se comptent par centaines », a déclaré Qaddour, faisant référence au nord-ouest tenu par les rebelles. “Nous sommes sous une pression extrême.”

Du côté turc, la région compte plusieurs grandes villes et abrite des millions de réfugiés syriens.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré sur Twitter que “des équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées” dans les zones touchées par le séisme.

“Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus rapidement possible et avec le moins de dégâts”, a-t-il écrit.

Il y a eu au moins 6 répliques et le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a exhorté les gens à ne pas entrer dans les bâtiments endommagés en raison des risques.

“Notre priorité est de faire sortir les personnes coincées sous des bâtiments en ruine et de les transférer dans des hôpitaux”, a-t-il déclaré.

Les décomptes de divers responsables font état d’au moins 38 morts en Turquie et 62 en Syrie.

Au moins 130 bâtiments se sont effondrés dans la province turque de Malatya, voisine de l’épicentre, a déclaré le gouverneur Hulusi Sahin. Dans la ville turque de Diyarbakir, au moins 15 bâtiments se sont effondrés. Les équipes de secours ont appelé au silence alors qu’elles faisaient la liste des survivants dans un immeuble de 11 étages renversé.

Dans le nord-ouest de la Syrie, la défense civile syrienne de l’opposition a décrit la situation dans la région tenue par les rebelles comme “désastreuse”, ajoutant que des bâtiments entiers se sont effondrés et que des personnes sont piégées sous les décombres. La défense civile a exhorté les gens à évacuer les bâtiments pour se rassembler dans des zones ouvertes. Les salles d’urgence étaient pleines de blessés, a déclaré Amjad Rass, président de la Société médicale syro-américaine.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme était centré à environ 33 kilomètres (20 miles) de Gaziantep, une grande ville et capitale provinciale. Il était centré à 18 kilomètres (11 miles) de profondeur et une forte réplique de 6,7 a grondé environ 10 minutes plus tard.

Les médias d’État syriens ont rapporté que certains bâtiments se sont effondrés dans la ville septentrionale d’Alep et dans la ville centrale de Hama.

À Damas, les bâtiments ont tremblé et de nombreuses personnes sont descendues dans les rues, effrayées.

Le tremblement de terre a secoué les habitants du Liban de leurs lits, secouant les bâtiments pendant environ 40 secondes. De nombreux habitants de Beyrouth ont quitté leurs maisons et sont descendus dans la rue ou ont conduit leur voiture loin des bâtiments.

Le tremblement de terre est survenu alors que le Moyen-Orient connaît une tempête de neige qui devrait se poursuivre jusqu’à jeudi.

La Turquie se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre.

Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans de puissants tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

