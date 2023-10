Un puissant séisme secoue l’ouest de l’Afghanistan une semaine après que des séismes dévastateurs ont frappé la même région

Un puissant séisme de magnitude 6,3 a frappé dimanche l’ouest de l’Afghanistan, un peu plus d’une semaine après de violents séismes et répliques qui ont tué des milliers de personnes et rasé des villages entiers dans la même région.

L’US Geological Survey a indiqué que l’épicentre du dernier séisme se trouvait à environ 34 kilomètres d’Herat, la capitale provinciale, et à huit kilomètres sous la surface.

Jusqu’à présent, une personne aurait été tuée et environ 150 autres blessées, a déclaré Mohammad Zahir Noorzai, chef de l’équipe de secours d’urgence dans la province d’Herat. Il a ajouté que le nombre de victimes pourrait augmenter, car elles n’ont pas encore atteint toutes les zones touchées.

L’un des séismes les plus destructeurs de l’histoire du pays, le 7 octobre, a rasé des villages entiers à Herat.

Plus de 90 pour cent des personnes tuées il y a une semaine étaient des femmes et des enfants, ont rapporté jeudi des responsables de l’ONU.

Les tremblements de terre du 7 octobre ont détruit des villages entiers à Herat, ce qui constitue l’un des tremblements de terre les plus destructeurs de l’histoire récente du pays. (Mohsen Karimi/AFP/Getty Images)

Les responsables talibans ont déclaré que les séismes précédents avaient tué plus de 2 000 personnes dans toute la province. L’épicentre se trouvait dans le district de Zenda Jan, où 1 294 personnes sont mortes, 1 688 ont été blessées et chaque maison a été détruite, selon les chiffres de l’ONU.

Le premier séisme, de nombreuses répliques et un deuxième séisme de magnitude 6,3 mercredi ont rasé des villages, détruisant des centaines de maisons en briques crues qui ne pouvaient pas résister à une telle force. Des écoles, des dispensaires et d’autres installations du village se sont également effondrées.

Hormis les décombres et les funérailles après cette dévastation, il ne restait plus grand chose des villages situés dans les collines poussiéreuses de la région. Les survivants ont du mal à accepter la perte de plusieurs membres de leur famille et, dans de nombreux endroits, les résidents vivants sont dépassés en nombre par les volontaires venus fouiller les débris et creuser des fosses communes.