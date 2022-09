Un puissant séisme secoue l’Indonésie, mais aucune victime n’a été signalée

JAKARTA, Indonésie – Un fort tremblement de terre sous-marin a secoué samedi la province d’Aceh, la plus au nord de l’Indonésie, mais aucun dommage grave ni aucune victime n’ont été signalés dans l’immédiat et les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune menace de tsunami.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.