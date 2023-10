Un puissant séisme secoue la ville italienne de Naples, avec des décombres s’écrasant sur des voitures, sur fond de craintes croissantes d’une énorme éruption volcanique

Un tremblement de terre d’une magnitude de 4,0 a secoué hier soir la région volcanique italienne des Campi Flegrei, à l’ouest de Naples, alors que des habitants choqués publiaient des vidéos de voitures se faisant bombarder par des décombres au milieu des pires secousses.

Le séisme – le dernier d’une série de secousses survenues la semaine dernière – a semé la panique parmi les habitants qui sont descendus dans les rues, craignant qu’il ne soit le prélude à une éruption volcanique.

La zone autour du volcan Campi Flegrei (Champs Phlégréens), dont la dernière éruption remonte à 1538, a été le théâtre d’une activité sismique accrue ces derniers jours avec une série de secousses.

Campi Flegrei est le plus grand supervolcan actif d’Europe : environ un demi-million de personnes vivent dans les régions qui l’entourent et seraient en grave danger en cas d’éruption.

Cela fait suite à une étude conjointe de l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV) et de l’University College London (UCL) qui a révélé en juin que le volcan était sur le point d’atteindre un « point de rupture » et se trouvait dans un « état extrêmement dangereux ».

Mercredi, un séisme de magnitude 4,2 a été enregistré, le plus fort que la région ait connu depuis 40 ans, et a été ressenti jusqu’à Rome.

Certains habitants étaient furieux de la lenteur de la réponse de la protection civile aux secousses, une femme ayant été enregistrée criant : « Ils ont mis trois heures pour arriver sur place… Nous vivons dans l’abandon, nous sommes seuls !

« Qu’est-ce que le maire fait, vous nous avez cassé les couilles ! »

Un tremblement de terre de magnitude 4,0 a secoué hier la région volcanique italienne des Campi Flegrei, à l’ouest de Naples, alors que des habitants choqués publiaient des vidéos de voitures se faisant bombarder par des décombres au milieu des pires secousses.

Une femme est enveloppée dans une robe de chambre après avoir évacué sa maison au milieu des dégâts subis à la suite d’un séisme de magnitude 4,0.

Une zone avec des décombres tombés est bouclée via Pisciarelli, l’épicentre d’un tremblement de terre, à la frontière entre la municipalité de Pozzuoli et Agnano, un hameau de Naples, Italie, le 3 octobre 2023.

Bien que le séisme n’ait fait ni blessés ni dégâts majeurs selon la protection civile italienne, il a semé la panique parmi les habitants choqués par les secousses soudaines.

Certains habitants étaient furieux de la lenteur de la réponse de la protection civile aux secousses

Les habitants ont expliqué comment ils se sentaient abandonnés par l’agence de protection civile qui aurait été lente à réagir dans les zones locales touchées par les secousses.

L’épicentre du séisme d’hier était situé à près de trois kilomètres de profondeur entre Naples et Pouzzoles, selon l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV).

Le directeur de l’INGV, Mario Di Vito, a averti qu’« il est possible qu’il y ait des secousses d’une plus grande intensité » dans un avenir proche.

« L’activité sismique continue et continuera. Cela ne fait aucun doute», a-t-il déclaré.

Un autre responsable de l’INGV, Giuseppe De Natale, a déclaré qu’il avait demandé au conseil municipal de Naples de procéder à des contrôles de sécurité dans les hôpitaux, les écoles et les bâtiments publics de la ville.

Par ailleurs, le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, a mis en garde contre l’alarmisme, mais a admis qu’il avait prévu de rencontrer des responsables à Naples pour accélérer l’élaboration « de plans d’exode en cas d’urgence ».

Campi Flegrei est une caldeira supervolcanique effondrée composée de plusieurs cratères et édifices volcaniques.

Une série de tremblements de terre et de secousses à petite échelle ont progressivement affaibli la caldeira au cours des dernières décennies, provoquant une accumulation de pression sous la surface.

L’INGV affirme que des secousses continues ne feront qu’augmenter la pression, créant ainsi les conditions requises pour une éventuelle éruption.

Le professeur Christopher Kilburn du département des sciences de la Terre de l’UCL a déclaré que Campi Flegrei est plus sujet à une « rupture » – une cassure ou une fracture de la roche qui constitue le corps du volcan.

« C’est un résultat naturel lorsque le volcan s’étire à mesure que la pression s’accumule sous terre », a déclaré le professeur Kilburn à MailOnline.

« Une fois qu’une rupture se produit, il sera plus facile pour les fluides volcaniques de s’échapper. »

Une rupture pourrait ouvrir une fissure dans la croûte terrestre, même si le magma doit encore remonter au bon endroit pour qu’une éruption se produise.

Campi Flegrei est défini comme un supervolcan car il a le potentiel de produire une éruption de magnitude huit, capable de rejeter plus de 200 miles cubes de matière.

Sa dernière éruption a eu lieu lorsque Henri VIII était pour la dernière fois sur le trône d’Angleterre, et cet événement s’est produit après un intervalle d’environ 3 000 ans.

Mais les chercheurs préviennent que les grandes caldeiras de ce type traversent souvent plusieurs décennies de troubles avant d’entrer en éruption.

Les Campi Flegrei sont agités depuis le milieu du XXe siècle, ce qui inquiète particulièrement les scientifiques.

Il a connu plusieurs périodes de troubles de deux ans dans les années 1950, 1970 et 1980, provoquant de petits tremblements de terre locaux et un soulèvement du sol dû au mouvement du magma sous la surface.

D’environ 12 à 15 km de diamètre, Campi Flegrei est la plus grande caldeira active d’Europe et s’étend à l’ouest de la périphérie de Naples jusqu’à la mer Tyrrhénienne. Environ un tiers est partiellement submergé sous la baie de Pouzzoles ; les deux tiers restants abritent plus de 360 ​​000 personnes. La caldeira est marquée par la ligne pointillée jaune ; un mouvement de sol s’est produit dans la région centrale marquée en bleu

Naples est flanquée de volcans des deux côtés : Campi Flegrei à l’ouest et le Vésuve à l’est.

Personnes dans la rue dans la zone de via Pisciarelli, l’épicentre d’un tremblement de terre, à la frontière entre la municipalité de Pozzuoli et Agnano, un hameau de Naples, Italie, 03 octobre 2023

Les habitants sont descendus dans les rues, craignant que les secousses ne soient le prélude à une éruption volcanique.

Le volcan Campi Flegrei, dans le sud de l’Italie, est devenu plus faible et plus susceptible de se rompre, ce qui rend une éruption plus probable, selon les experts. Sur la photo, Solfatara, un cratère volcanique peu profond qui fait partie des Campi Flegrei

Naples est flanquée de volcans des deux côtés : Campi Flegrei à l’ouest et le Vésuve à l’est.

Le Vésuve est célèbre pour avoir ruiné les anciennes villes de Pompéi et d’Herculanum lors de son éruption en 79 après JC, mais sa dernière éruption remonte à 1944 et sa dernière éruption majeure remonte à 1631.

Une autre éruption est attendue dans un avenir proche, qui pourrait être dévastatrice pour les 700 000 personnes qui vivent dans les « zones de la mort » autour du Vésuve.

De nombreux chercheurs estiment qu’une éruption de supervolcan constitue l’une des menaces les plus graves pour la vie humaine, la probabilité d’une telle éruption étant bien plus grande qu’un événement cataclysmique similaire comme l’impact d’un astéroïde.

Le Dr Lara Mani, du Centre d’étude des risques existentiels de l’Université de Cambridge, a déclaré que l’impact d’un événement volcanique géant serait équivalent à celui d’un astéroïde de 1 km de large frappant la Terre.

« Ils auraient des conséquences climatiques similaires, mais la probabilité d’une catastrophe volcanique est des centaines de fois supérieure aux chances combinées d’une collision avec un astéroïde ou une comète », a-t-elle déclaré.

Le Dr Mani a ajouté que même si la NASA injecte chaque année des centaines de millions de dollars dans la lutte contre les menaces d’astéroïdes, « il existe un grave manque de financement et de coordination au niveau mondial pour la préparation aux volcans ».

«Cela doit changer de toute urgence. Nous sous-estimons complètement le risque que représentent les volcans pour nos sociétés et le sous-investissement actuel pour répondre à ce risque est tout simplement irresponsable.