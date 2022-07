Un puissant séisme frappe le nord des Philippines

Les Philippines ont été frappées mercredi par un tremblement de terre de magnitude 7,1.

Quatre personnes ont été tuées et 60 blessées.

Le tremblement de terre a été le plus fort enregistré aux Philippines depuis des années.

Un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé mercredi le nord des Philippines, a annoncé l’US Geological Survey, brisant les fenêtres des bâtiments à l’épicentre et secouant des tours de grande hauteur à plus de 300 kilomètres (185 miles) dans la capitale Manille.

Le séisme peu profond mais puissant a frappé la province montagneuse et peu peuplée d’Abra sur l’île principale de Luzon à 08h43 (00h43 GMT), a indiqué l’USGS.

Les tremblements de terre peu profonds ont tendance à causer plus de dégâts que les plus profonds.

Quatre personnes ont été tuées et 60 blessées, a indiqué le ministre de l’Intérieur.

Deux personnes sont mortes dans la province de Benguet, une dans la province d’Abra et une autre dans une autre province, a déclaré le secrétaire à l’Intérieur Benjamin Abalos lors d’une conférence de presse télévisée.

Dans la municipalité de Dolores, qui a ressenti de plein fouet le séisme, des habitants terrifiés ont couru devant leurs maisons et leurs magasins, et les vitrines du marché local ont été brisées, a déclaré à l’AFP le major de police Edwin Sergio.

LIRE | Au moins 5 morts dans un séisme de magnitude 6,1 dans le sud de l’Iran

“Le tremblement de terre a été très fort”, a déclaré Sergio, ajoutant qu’il y avait de petites fissures dans le bâtiment du poste de police.

“Les légumes et les fruits vendus sur le marché ont également été désorganisés après le renversement des tables.”

Une vidéo publiée sur Facebook et vérifiée par l’AFP a montré des fissures dans la route goudronnée et le sol dans la ville voisine de Bangued, bien qu’il n’y ait eu aucun dommage visible aux maisons ou aux magasins.

Mais un certain nombre de blessés à Bangued ont été transportés à l’hôpital, a déclaré à l’AFP le chef de la police, le major Nazareno Emia.

Il ajouta:

Certains des bâtiments ici présentent des fissures. L’électricité a été coupée et internet aussi.

Le membre du Congrès Ching Bernos, qui représente le district solitaire d’Abra, a déclaré que le tremblement de terre “avait causé des dommages à de nombreux ménages et établissements”, mais n’a pas donné de détails.

Mira Zapata, étudiante à l’université, se trouvait dans sa maison de la ville de San Juan lorsqu’elle a ressenti “de très fortes secousses”.

“Nous avons commencé à crier et nous nous sommes précipités dehors”, a-t-elle dit, alors que les répliques se poursuivaient.

“Notre maison va bien mais les maisons en bas de la colline ont été endommagées.”

Anneau de feu

Les Philippines sont régulièrement secouées par des tremblements de terre en raison de leur emplacement sur la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc d’activité sismique intense qui s’étend du Japon à l’Asie du Sud-Est et à travers le bassin du Pacifique.

Le tremblement de terre de mercredi a été le plus fort enregistré aux Philippines depuis des années.

Dans la ville de Vigan, dans la province voisine d’Ilocos Sur, des structures séculaires construites pendant la période coloniale espagnole ont été endommagées.

Une vidéo vérifiée publiée sur Facebook a montré que le clocher de Bantay dans la destination touristique populaire s’effondrait partiellement.

“Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’un autre fort tremblement de terre”, a déclaré Renato Solidum, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

En octobre 2013, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé l’île de Bohol dans le centre des Philippines, tuant plus de 200 personnes et provoquant des glissements de terrain.

Les vieilles églises du berceau du catholicisme aux Philippines ont été gravement endommagées. Près de 400 000 personnes ont été déplacées et des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées.

Le puissant séisme a modifié le paysage de l’île et une “rupture de terrain” a fait remonter une étendue de terrain jusqu’à trois mètres, créant un mur de roche au-dessus de l’épicentre.

Une voiture est enterrée sous les débris d’une vieille maison en ruine dans la ville de Vigan, dans la province d’Ilocos Sur, au nord de Manille, le 27 juillet 2022, après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé le nord des Philippines. AFP RICARDO RAGUINI / AFP

En 1990, un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans le nord des Philippines a créé une rupture de terrain s’étendant sur une centaine de kilomètres.

On estime à plus de 1 200 le nombre de morts et des dommages importants aux bâtiments de Manille.

L’institut de volcanologie et de sismologie du pays organise régulièrement des exercices de tremblement de terre, simulant des scénarios dans les lignes de faille actives du pays.

Lors de tremblements de terre majeurs, l’agence a déclaré que les gens auraient du mal à se tenir debout aux étages supérieurs, que les arbres pourraient trembler fortement, que des objets lourds et des meubles pourraient basculer et que de grandes cloches d’église pourraient sonner.