Un puissant séisme frappe le Maroc, tuant des centaines de personnes et endommageant des bâtiments historiques à Marrakech

RABAT, Maroc (AP) — Un tremblement de terre rare et puissant a frappé le Maroc vendredi soir, tuant des centaines de personnes et endommageant des bâtiments depuis les villages des montagnes de l’Atlas jusqu’à la ville historique de Marrakech.

Hommes, femmes et enfants sont restés dans les rues, craignant des répliques.

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré samedi matin qu’au moins 296 personnes étaient mortes dans les provinces proches du séisme. De plus, 153 blessés ont été envoyés vers les hôpitaux pour y être soignés. Le ministère a écrit que la plupart des dégâts se sont produits en dehors des villes et des villages.

Les Marocains ont publié des vidéos montrant des bâtiments réduits en ruines et en poussière, et des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, endommagées. Des touristes et d’autres ont publié des vidéos de personnes criant et évacuant les restaurants de la ville au son de la musique lancinante des clubs.

Le chef d’une ville proche de l’épicentre du séisme a déclaré au site d’information marocain 2M que plusieurs maisons des villes voisines s’étaient partiellement ou totalement effondrées et que l’électricité et les routes étaient coupées à certains endroits.

Abderrahim Ait Daoud, chef de la ville de Talat N’Yaaqoub, a déclaré que les autorités s’efforcent de dégager les routes de la province d’Al Haouz pour permettre le passage des ambulances et de l’aide aux populations touchées, mais a déclaré que les grandes distances entre les villages de montagne signifient qu’il faudra du temps pour apprendre. l’étendue des dégâts.

Les médias locaux ont rapporté que les routes menant à la région montagneuse autour de l’épicentre étaient encombrées de véhicules et bloquées par des rochers effondrés, ralentissant les efforts de secours.

L’Institut géologique américain a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23h11 (22h11 GMT), avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L’agence américaine a signalé une réplique sismique de magnitude 4,9 19 minutes plus tard.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait près de la ville d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, à environ 70 kilomètres (43,5 miles) au sud de Marrakech.

L’USGS a déclaré que l’épicentre se trouvait à 18 kilomètres (11 miles) sous la surface de la Terre, tandis que l’agence sismique marocaine l’a estimé à 8 kilomètres (5 miles) sous la surface de la Terre. Dans les deux cas, ces séismes superficiels sont plus dangereux.

Les tremblements de terre sont relativement rares en Afrique du Nord. Lahcen Mhanni, chef du département de surveillance et d’alerte sismiques à l’Institut national de géophysique, a déclaré à 2M TV que le séisme était le plus fort jamais enregistré dans la région montagneuse.

En 1960, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts.

Le séisme d’Agadir a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

En 2004, un séisme de magnitude 6,4 près de la ville côtière méditerranéenne d’Al Hoceima avait fait plus de 600 morts.

Le séisme de vendredi a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne, qui supervise les interventions d’urgence.

___

les journalistes de l’AP Mosa’ab Elshamy à Rabat, au Maroc ; et Angela Charlton à Paris ont contribué à ce rapport.

Sam Metz, Associated Press