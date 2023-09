Un puissant séisme frappe le Maroc, endommageant des bâtiments et envoyant les gens dans la rue

RABAT, Maroc (AP) — Un puissant tremblement de terre a frappé le Maroc vendredi soir, endommageant des bâtiments dans les grandes villes et envoyant des gens paniqués affluer dans les rues et ruelles de la capitale Rabat à Marrakech, la destination touristique la plus visitée du pays.

On ne sait pas dans l’immédiat s’il y a eu des blessés ou des morts. Les responsables gouvernementaux n’avaient fait aucun commentaire sur l’étendue de l’impact du séisme samedi matin.

Les Marocains ont publié des vidéos montrant certains bâtiments transformés en décombres et en poussière et des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville historique de Marrakech endommagées. Des touristes et d’autres ont publié des vidéos de personnes évacuant des restaurants de la ville au son d’une musique de club palpitante.

Les rapports sur les dégâts et les victimes mettent souvent du temps à arriver après de nombreux tremblements de terre, en particulier ceux qui surviennent au milieu de la nuit.

Plutôt que de retourner dans des bâtiments en béton, hommes, femmes et enfants sont restés dans les rues, inquiets des répliques et autres réverbérations qui pourraient faire basculer leurs maisons.

L’Institut géologique américain a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23h11 (22h11 GMT), avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. Le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique du Maroc l’a mesuré à 7 sur l’échelle de Richter. L’agence américaine a signalé une réplique sismique de magnitude 4,9 19 minutes plus tard.

Les variations dans les premières mesures sont courantes, même si l’une ou l’autre lecture serait la plus forte enregistrée au Maroc depuis des années. Bien que les tremblements de terre soient relativement rares en Afrique du Nord, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près d’Agadir et a causé des milliers de morts en 1960.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, à environ 70 kilomètres (43,5 miles) au sud de Marrakech. Il se trouvait également à proximité du Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord et d’Oukaimeden, une station de ski marocaine populaire.

L’USGS a déclaré que l’épicentre se trouvait à 18 kilomètres (11 miles) sous la surface de la Terre, tandis que l’agence sismique marocaine l’a estimé à 8 kilomètres (5 miles) sous la surface de la Terre.

Au-delà des informations sur l’ampleur du séisme, ni les autorités marocaines ni la MAP, l’agence de presse officielle du Maroc, n’avaient publié d’informations sur les victimes ou les dégâts samedi matin. Les représentants du gouvernement utilisent généralement l’agence pour communiquer des informations sur des sujets importants.

Sam Metz, Associated Press