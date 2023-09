Un puissant séisme de magnitude 6,8 secoue le Maroc, faisant au moins cinq morts | Nouvelles sur les tremblements de terre

Un puissant séisme de magnitude 6,8 a secoué le Maroc, envoyant des impulsions depuis la ville de Rabat au nord jusqu’à Sidi Ifni au sud et au-delà. Au moins cinq personnes sont mortes, selon la chaîne d’information Al-Arabiya.

Le Commission géologique des États-Unis (USGS) estime que l’épicentre du séisme s’est produit près de la station de ski d’Oukaïmedene, dans les montagnes de l’Atlas, à environ 75 kilomètres (44 miles) de Marrakech, la quatrième plus grande ville du pays.

Le séisme a eu lieu vendredi soir peu après 23h00 heure locale (22h00 GMT), selon l’USGS.

L’ampleur réelle des dégâts n’est pas connue dans l’immédiat. Mais des vidéos et des images partagées sur les réseaux sociaux montraient des nuages ​​de poussière et des tas de décombres, tandis que les murs se déformaient sous la force du séisme.

Autre des postes représentait des résidents choqués courant pour se mettre en sécurité, hors des bâtiments locaux et dans la rue.

Un habitant de Marrakech, Brahim Himmi, a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’il avait repéré des ambulances quittant la vieille ville historique de la ville. Il a également déclaré que les façades des bâtiments avaient été endommagées par les tremblements de terre.

« Il n’y a pas trop de dégâts, plus de panique. Nous avons entendu des cris au moment de la secousse », a déclaré à l’AFP un habitant d’Essaouira. « Les gens sont sur les places, dans les cafés, préférant dormir dehors. »

Même si les tremblements de terre dans la région sont « rares mais pas inattendus », un tremblement de terre de cette ampleur n’a pas été observé dans la région depuis plus de 120 ans.

« Depuis 1900, il n’y a pas eu de tremblement de terre M6 [magnitude 6] ou plus dans un rayon de 500 km autour de ce séisme, et seulement 9 M5 [magnitude 5] et plus grand », a déclaré l’USGS sur son site Internet.

La plupart de ces tremblements de terre précédents se sont également produits plus à l’est, a ajouté l’agence.

Le tremblement de terre de vendredi soir était relativement peu profond, se produisant à une profondeur de 18,5 km (11,5 miles). L’USGS a expliqué que des « failles obliques inverses » dans les montagnes de l’Atlas étaient à l’origine du séisme.

Le dernier tremblement de terre majeur à avoir frappé le Maroc s’est produit en 2004, tuant plus de 600 personnes. Ce séisme, surnommé tremblement de terre d’Al Hoceima, s’est produit sur une limite de plaque active sur la côte la plus septentrionale du pays, bordant la mer Méditerranée occidentale. Il a atteint une magnitude de 6,3.

Un séisme encore plus important a frappé l’Algérie voisine en 1980. Connu sous le nom de tremblement de terre d’El Asnam, cet événement de magnitude 7,3 a été la plus forte activité sismique que la région ait connue depuis des siècles. Originaire également de la chaîne de montagnes de l’Atlas, il a rasé des maisons, laissant 300 000 personnes dans les rues et plus de 2 600 morts.

Il s’agit d’une actualité en développement. Plus de détails à suivre.