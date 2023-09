Un puissant séisme au Maroc tue plus de 800 personnes et endommage des bâtiments historiques à Marrakech

Par SAM METZ et MOSA’AB ELSHAMY (Associated Press)

MARRAKECH, Maroc (AP) — Un tremblement de terre rare et puissant a frappé le Maroc, envoyant les gens sortir de leur lit dans les rues et renverser les bâtiments des villages montagneux et des villes anciennes qui n’étaient pas construites pour résister à une telle force. Plus de 2 000 personnes ont été tuées, et le bilan devrait s’alourdir alors que les sauveteurs ont eu du mal samedi à atteindre les zones reculées durement touchées.

Le séisme de magnitude 6,8, le plus important à avoir frappé ce pays d’Afrique du Nord depuis 120 ans, a poussé les habitants à fuir leurs maisons, terrorisés et incrédules, vendredi soir. Un homme a déclaré que la vaisselle et les tentures murales ont commencé à pleuvoir et que les gens ont été renversés. Le séisme a fait tomber des murs en pierre et en maçonnerie, recouvrant des communautés entières de décombres.

La dévastation a frappé chaque ville le long des lacets escarpés et sinueux du Haut Atlas de la même manière : les maisons se sont repliées sur elles-mêmes et les mères et les pères pleuraient pendant que les garçons et les policiers casqués transportaient les morts dans les rues.

Les villages isolés comme ceux de la vallée d’Ouargane, frappée par la sécheresse, ont été largement coupés du monde lorsqu’ils ont perdu l’électricité et le service de téléphonie mobile. À midi, les gens étaient dehors pour pleurer leurs voisins, observant les dégâts sur leurs téléphones-appareils photo et se disant : « Que Dieu nous sauve ».

Hamid Idsalah, un guide de montagne de 72 ans, a déclaré que lui et beaucoup d’autres étaient toujours en vie mais qu’ils n’avaient que peu d’avenir à espérer. Cela était vrai à court terme – avec les restes de sa cuisine réduits en poussière – et à long terme – où lui et bien d’autres n’ont pas les moyens financiers de rebondir.

« Je ne peux pas reconstruire ma maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je suis en vie, alors j’attendrai », a-t-il déclaré alors qu’il traversait la ville oasis du désert surplombant des collines de roches rouges, des meutes de chèvres et un lac salé étincelant. « J’ai mal au cœur. »

Dans le Marrakech historique, on pouvait voir à la télévision d’État des gens se regrouper dans les rues, craignant de retourner à l’intérieur de bâtiments qui pourraient encore être instables. La célèbre mosquée Koutoubia, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’étendue n’est pas immédiatement claire. Son minaret de 69 mètres (226 pieds) est surnommé le « toit de Marrakech ». Les Marocains ont également publié des vidéos montrant des dégâts causés à des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au moins 2 012 personnes sont mortes dans le séisme, principalement à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre, a rapporté samedi soir le ministère marocain de l’Intérieur. Au moins 2 059 personnes supplémentaires ont été blessées, dont 1 404 dans un état critique, a indiqué le ministère.

« Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour faire face aux fortes secousses du sol, si bien qu’un grand nombre d’entre eux s’effondrent, entraînant de nombreuses victimes », a déclaré Bill McGuire, professeur émérite des risques géophysiques et climatiques à l’University College de Londres. .

Signe de l’ampleur de la catastrophe, le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de mobiliser des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage ainsi qu’un hôpital chirurgical de campagne, selon un communiqué de l’armée.

Le roi a déclaré qu’il se rendrait samedi dans la zone la plus durement touchée, mais malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas officiellement demandé d’aide, une étape nécessaire avant que des équipes de secours extérieures puissent se déployer.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait près de la ville d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, à environ 70 kilomètres (44 miles) au sud de Marrakech. Al Haouz est connue pour ses villages pittoresques et ses vallées nichées dans les montagnes du Haut Atlas.

La police, les véhicules d’urgence et les personnes fuyant dans des taxis partagés ont passé des heures à parcourir des routes non pavées à travers le Haut Atlas dans un trafic intermittent, sortant souvent de leur voiture pour aider à dégager des rochers géants sur des itinéraires réputés accidentés et difficiles bien avant le tremblement de terre de vendredi. À Ijjoukak, un village situé aux alentours du Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord, les habitants estiment que près de 200 bâtiments ont été rasés.

Des coussins de canapé, des cordons électriques et des raisins étaient éparpillés dans des tas géants de gravats à côté de moutons morts, de plantes d’intérieur et de portes coincées entre des rochers. Les proches de la ville et ceux qui étaient venus en voiture des grandes villes ont pleuré en se demandant qui appeler alors qu’ils comptaient sur les conséquences et le manque de nourriture et d’eau.

« C’était comme si une bombe avait explosé », a déclaré Mohamed Messi, 34 ans.

Le Maroc observera trois jours de deuil national avec des drapeaux en berne sur tous les établissements publics, a rapporté l’agence de presse officielle MAP.

Les dirigeants du monde entier ont proposé d’envoyer des équipes d’aide ou de sauvetage alors que les condoléances affluaient des pays d’Europe, du Moyen-Orient et du sommet du G20 en Inde. Le président turc, qui a perdu des dizaines de milliers de personnes lors d’un tremblement de terre massif au début de l’année, figurait parmi ceux qui ont proposé une aide. La France et l’Allemagne, qui comptent d’importantes populations d’origine marocaine, ont également proposé leur aide, et les dirigeants ukrainiens et russes ont exprimé leur soutien aux Marocains.

Dans un geste exceptionnel, l’Algérie rivale voisine a proposé d’ouvrir son espace aérien pour permettre d’éventuels vols d’aide humanitaire ou d’évacuation médicale à destination et en provenance du Maroc. L’Algérie a fermé l’espace aérien lorsque son gouvernement a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 pour une série de questions. Les deux pays ont un différend qui dure depuis des décennies concernant le territoire du Sahara occidental.

L’Institut géologique américain a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23h11 (22h11 GMT), avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L’agence américaine a signalé une réplique de magnitude 4,9 19 minutes plus tard. La collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne s’est produite à une profondeur relativement faible, ce qui rend un séisme plus dangereux.

Les tremblements de terre sont relativement rares en Afrique du Nord. Lahcen Mhanni, chef du département de surveillance et d’alerte sismiques à l’Institut national de géophysique, a déclaré à 2M TV que le séisme était le plus fort jamais enregistré dans la région.

En 1960, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts. Ce séisme a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

En 2004, un séisme de magnitude 6,4 près de la ville côtière méditerranéenne d’Al Hoceima avait fait plus de 600 morts.

Le séisme de vendredi a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne, qui supervise les interventions d’urgence.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Angela Charlton à Paris, Ahmed Hatem au Caire, ainsi que Brian Melley et Hadia Bakkar à Londres ont contribué à ce rapport.