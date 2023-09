Un puissant séisme au Maroc tue plus de 1 000 personnes et endommage des bâtiments historiques à Marrakech

MARRAKECH, Maroc (AP) — Un tremblement de terre rare et puissant a frappé le Maroc vendredi soir, tuant plus de 1 000 personnes et endommageant des bâtiments depuis des villages des montagnes de l’Atlas jusqu’à la ville historique de Marrakech. Le bilan total n’a pas été connu car les sauveteurs ont eu du mal à emprunter des routes semées de rochers pour rejoindre les villages de montagne isolés les plus durement touchés.

Les gens réveillés par le séisme de magnitude 6,8 ont couru dans les rues avec terreur et incrédulité. Un homme visitant un appartement voisin a déclaré que la vaisselle et les tentures murales avaient commencé à pleuvoir et que les gens avaient été renversés de leurs pieds et de leurs chaises. Une femme a décrit avoir fui sa maison après une « vibration intense ». Un homme tenant un enfant dans ses bras a déclaré qu’il avait été réveillé dans son lit par les secousses.

La télévision d’État a montré des gens regroupés dans les rues de Marrakech, effrayés à l’idée de rentrer dans des bâtiments qui pourraient encore être instables. Beaucoup se sont enveloppés dans des couvertures alors qu’ils essayaient de dormir dehors.

Le séisme a été le plus important à avoir frappé le Maroc depuis 120 ans, et il a renversé des bâtiments et des murs d’anciennes villes construits en pierre et en maçonnerie non conçus pour résister aux séismes.

« Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour faire face aux fortes secousses du sol, de sorte que de nombreux effondrements entraînent de nombreuses victimes », a déclaré Bill McGuire, professeur émérite des risques géophysiques et climatiques à l’University College de Londres. « Je m’attendrais à ce que le bilan final des morts s’élève à des milliers une fois que nous serons à nouveau connus. Comme pour tout séisme important, des répliques sont probables, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et les secours.

Signe de l’ampleur de la catastrophe, le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de mobiliser des moyens aériens et terrestres, des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage et un hôpital chirurgical de campagne, selon un communiqué de l’armée. Mais malgré une vague d’offres d’aide venant du monde entier, le gouvernement marocain n’a pas formellement demandé d’aide, une étape nécessaire avant que des équipes de secours extérieures puissent se déployer.

À Marrakech, la célèbre mosquée Koutoubia, construite au XIIe siècle, a été endommagée, mais l’ampleur n’est pas immédiatement connue. Son minaret de 69 mètres (226 pieds) est surnommé le « toit de Marrakech ». Les Marocains ont également publié des vidéos montrant des dégâts causés à des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au moins 1 037 personnes sont mortes, principalement à Marrakech et dans cinq provinces proches de l’épicentre du séisme, et 1 204 autres personnes ont été blessées, a rapporté samedi matin le ministère marocain de l’Intérieur. Parmi les blessés, a indiqué le ministère, 721 se trouvaient dans un état critique.

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit, à la recherche de survivants dans l’obscurité, la poussière et les décombres.

La majeure partie du petit village de Moulay Brahim, creusé à flanc de montagne au sud de Marrakech, était inhabitable après que les murs se sont effondrés, les fenêtres brisées et plus d’une douzaine de maisons ont été réduites à des tas de béton et de poteaux métalliques pliés. Au moins cinq résidents ont été piégés.

Ayoub Toudite a déclaré qu’il s’entraînait avec des amis au gymnase lorsque « nous avons ressenti une énorme secousse comme si c’était la fin du monde ». En 10 secondes, dit-il, tout avait disparu.

« Nous avons trouvé des victimes, des gens qui couraient et des enfants qui pleuraient », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Nous n’avons jamais rien vu de pareil, 20 morts dans la région, 30 blessés. »

Les sauveteurs utilisaient des marteaux et des haches pour libérer un homme coincé sous un immeuble de deux étages. Des personnes capables de se faufiler dans cet espace minuscule lui donnaient de l’eau.

« Nous sommes tous terrifiés à l’idée que cela se reproduise », a déclaré Toudite.

Le chef d’une ville proche de l’épicentre du séisme a déclaré au site d’information marocain 2M que plusieurs maisons des villes voisines s’étaient partiellement ou totalement effondrées et que l’électricité et les routes étaient coupées à certains endroits.

Abderrahim Ait Daoud, chef de la ville de Talat N’Yaaqoub, a déclaré que les autorités s’efforcent de dégager les routes de la province d’Al Haouz pour permettre le passage des ambulances et de l’aide aux populations touchées, mais a déclaré que les grandes distances entre les villages de montagne signifient qu’il faudra du temps pour apprendre. l’étendue des dégâts.

L’armée marocaine a déployé des avions, des hélicoptères et des drones et les services d’urgence ont mobilisé les secours dans les zones touchées par les dégâts, mais les routes menant à la région montagneuse autour de l’épicentre ont été encombrées de véhicules et bloquées par des rochers effondrés, ralentissant les efforts de secours. Des camions chargés de couvertures, de lits de camp et de matériel d’éclairage tentaient de se rendre dans cette zone durement touchée, a rapporté l’agence de presse officielle MAP.

Sur les lacets raides et sinueux de Marrakech à Al Haouz, des ambulances avec des sirènes hurlantes et des voitures klaxonnantes ont contourné des tas de roches rouges semblables à celles de Mars qui étaient tombées du flanc de la montagne et bloquaient la route. Les travailleurs de la Croix-Rouge ont tenté de dégager un rocher bloquant l’autoroute à deux voies.

Plus tard samedi matin à Marrakech, des ambulances et des motos vrombissaient aux abords de la vieille ville, où les affaires ont repris pour l’essentiel samedi matin. Les touristes et les passants ont franchi les barrages routiers et ont pris des photos de sections du mur argileux ocre qui s’étaient fissurées, déversant des fragments et de la poussière sur le trottoir et la rue.

Les dirigeants du monde entier ont proposé d’envoyer des équipes d’aide ou de sauvetage alors que les condoléances affluaient de pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’un sommet du Groupe des 20 en Inde. Le président turc, dont le pays a perdu des dizaines de milliers de personnes lors d’un tremblement de terre massif au début de l’année, faisait partie de ceux qui ont proposé une aide. La France et l’Allemagne, qui comptent de nombreuses populations d’origine marocaine, ont également proposé leur aide, et les dirigeants ukrainiens et russes ont exprimé leur soutien aux Marocains.

L’Institut géologique américain a indiqué que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23h11 (22h11 GMT), avec des secousses qui ont duré plusieurs secondes. L’agence américaine a signalé une réplique de magnitude 4,9 19 minutes plus tard.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait près de la ville d’Ighil, dans la province d’Al Haouz, à environ 70 kilomètres (43,5 miles) au sud de Marrakech. Al Haouz est connue pour ses villages et vallées pittoresques nichés dans le Haut Atlas, ainsi que pour ses villages construits à flanc de montagne.

L’USGS a déclaré que l’épicentre se trouvait à 18 kilomètres (11 miles) sous la surface de la Terre, tandis que l’agence sismique marocaine l’a estimé à 11 kilomètres (7 miles) sous la surface de la Terre. De tels séismes peu profonds sont plus dangereux.

Les premiers rapports suggèrent que les dégâts et les décès ont été graves dans toute la région de Marrakech-Safi, où vivent plus de 4,5 millions de personnes, selon les chiffres de l’État.

Les tremblements de terre sont relativement rares en Afrique du Nord. Lahcen Mhanni, chef du département de surveillance et d’alerte sismiques à l’Institut national de géophysique, a déclaré à 2M TV que le séisme était le plus fort jamais enregistré dans la région.

En 1960, une secousse de magnitude 5,8 a frappé près de la ville marocaine d’Agadir et a causé des milliers de morts.

Le séisme d’Agadir a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

En 2004, un séisme de magnitude 6,4 près de la ville côtière méditerranéenne d’Al Hoceima avait fait plus de 600 morts.

Le séisme de vendredi a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne, qui supervise les interventions d’urgence.

