Un puissant sédatif animal est probablement à l’origine d’un pic de surdose à Chicago

Un puissant tranquillisant animal est probablement à l’origine d’une augmentation des surdoses de drogues à Chicago ce mois-ci, ont prévenu lundi les responsables de la santé.

Les surdoses se sont produites entre le 11 et le 14 mai et les échantillons de drogue provenant de ces cas se sont révélés positifs à des niveaux élevés de médétomidine. Ce puissant tranquillisant vétérinaire n’est pas approuvé pour un usage humain.

Les responsables de la santé de Chicago ont déclaré que la médétomidine n’avait jamais été détectée à Chicago.

Sédatifs pour animaux combinés à d’autres médicaments

Les médicaments testés à Chicago contenaient également d’autres sédatifs opioïdes et non opioïdes, notamment du fentanyl, de l’héroïne, de la xylazine, de l’alprazolam et des internautes, ont indiqué des responsables.

La médétomidine peut provoquer une dépression respiratoire, qui peut s’aggraver lorsqu’elle est prise avec d’autres sédatifs.

La médétomidine n’étant pas un opioïde, la naloxone n’en inversera pas les effets. Les experts de la santé ont déclaré que la naloxone devrait toujours être utilisée car le fentanyl se combine généralement avec d’autres substances.

La drogue est apparue pour la première fois dans l’approvisionnement en drogues illégales aux États-Unis à Philadelphie en avril et à Pittsburgh au début du mois, selon le Center for Forensic Science, Research & Education. La drogue a fait surface à Toronto en décembre 2023.

Symptômes de surdosage

Les personnes ayant fait une surdose ont présenté des symptômes tels qu’une fréquence cardiaque basse et une pression artérielle basse, en plus des symptômes d’une surdose d’opioïdes comme une respiration faible et de petites pupilles », a indiqué la ville dans un bulletin de santé publié lundi.

En mars 2023, la US Drug Enforcement Administration a émis un avertissement à l’échelle nationale pour xylazine, un autre sédatif animal trouvé dans les échantillons récents. Comme la médétomidine, la xylazine n’est pas approuvée pour l’homme et n’a aucun antidote connu.

Les enquêteurs de CBS 2 ont appris qu’il était présent dans les autopsies du comté de Cook depuis des années.

CBS 2 a examiné les données du bureau du médecin légiste du comté de Cook qui montraient une augmentation des décès liés à la xylazine.

En 2022, le bureau du médecin légiste du comté de Cook a enregistré 158 décès liés aux opioïdes, la xylazine étant répertoriée comme principale cause de décès. Cela représente une augmentation par rapport aux 110 cas en 2021 et aux 30 cas en 2020.

Pour les utilisateurs qui survivent, cela peut également provoquer la pourriture de la peau humaine.

