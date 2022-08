Un puissant religieux annonce une grève de la faim alors que les combats s’intensifient en Irak

Muqtada al-Sadr a appelé à la fin de la violence alors que ses partisans affrontaient des milices rivales à Bagdad

Le religieux irakien Moqtada al-Sadr a annoncé une grève de la faim lundi soir, appelant à la fin des violences politiques. Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre les partisans de Sadr et des milices rivales à Bagdad, après qu’aucun accord n’ait été conclu sur le nouveau gouvernement irakien et que le religieux chiite a déclaré qu’il se retirait de la politique.

Al-Sadr a l’intention de poursuivre la grève de la faim “jusqu’à ce que la violence et l’utilisation des armes dans le pays cessent”, a déclaré Hassan al-Adari, chef du bloc parlementaire sadriste, ajoutant que la lutte juste contre la corruption “n’excuse pas le recours à la violence.”

L’ecclésiastique chiite de 48 ans a déclaré qu’il se retirerait de la politique plus tôt lundi, citant l’impasse parlementaire en cours et le manque de réformes. Ses partisans ont réagi en prenant d’assaut le palais présidentiel.

Le gouvernement intérimaire du Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a répondu en déployant des chars et véhicules blindés autour de Bagdad “Zone verte” et déclarer un couvre-feu à compter de 15h30 heure locale.

Une vidéo non vérifiée d’un hélicoptère évacuant du personnel de l’ambassade américaine est apparue sur Twitter au milieu d’informations faisant état d’affrontements entre sadristes et milices rivales. La Maison Blanche a cependant démenti toutes les informations faisant état d’une évacuation.

Alors que la nuit tombait sur Bagdad, les coups de feu continuaient. Au moins 12 personnes ont été confirmées mortes dans les émeutes. Il y a eu des rapports non confirmés de tirs d’artillerie dans le “Zone verte” et l’activation des systèmes de défense ponctuelle de l’ambassade des États-Unis.

Le Koweït voisin a appelé tous ses citoyens à quitter l’Irak, invoquant la situation sécuritaire. Les milices kurdes du nord de l’Irak seraient en état d’alerte maximale pour d’éventuelles attaques par les restes du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS).

Le parti de Sadr a remporté 73 sièges sur les 329 sièges du parlement irakien lors des élections de l’année dernière, mais n’a pas été en mesure de former une coalition gouvernementale. Ses parlementaires ont démissionné en juin et appelé à de nouvelles élections. Pendant ce temps, ils ont continué à occuper la législature afin d’empêcher une autre faction chiite – que Sadr accusait d’être trop proche de l’Iran – de former un gouvernement.

Ce n’est pas la première fois que Sadr annonce sa sortie de la politique, pour ensuite changer d’avis. L’ecclésiastique s’est fait connaître après l’invasion américaine de l’Irak en 2003, applaudissant d’abord le renversement du président Saddam Hussein, puis dénonçant l’occupation américaine. Son mouvement politique a une aile militaire appelée le “Armée du Mahdi.”