Un publiciste partage des photos jamais vues auparavant – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

« J’ai commencé à travailler avec Aaron [Carter] quand il avait huit ans », Phil Lobelfondateur de Lobeline Communications, raconte HollywoodLa Vie. Après la mort prématurée d’Aaron le 5 novembre à 34 ans, Phil a partagé avec HollywoodLa Vie des photos EXCLUSIVES et inédites de la vie d’Aaron. Phil – qui s’est associé à Aaron de 8 à 16 ans avant de renouer avec le chanteur de «Saturday Night» à l’âge de 29 ans – s’est souvenu de leur première rencontre. “Nickelodeon m’avait embauché et je suis arrivé sur les lieux de l’amphithéâtre en plein air”, a déclaré Lobel. HL. “[Aaron] tournait en rond sur le parking avec son nouveau rasoir. C’était juste un petit garçon qui s’amusait.

Aaron « venait de terminer une tournée avec son frère en Europe et en Allemagne. Il avait déjà l’intelligence de la scène, mais ce n’était qu’un petit enfant », a déclaré Lobel. « J’étais son seul représentant jusqu’à l’âge de 16 ans. Quand Aaron avait 29 ans, il apparaissait au Weho’s Gay Pride Festival. Il apparaissait, et je travaillais dans les coulisses. Je l’ai vu dans les coulisses, il a couru et m’a fait un gros câlin. Après l’avoir rencontré là-bas, il m’a dit qu’il travaillait sur un nouvel album. Il est venu me rendre visite peu de temps après. J’ai retravaillé avec lui jusqu’à la sortie de l’album. Il était sobre et tellement fier de l’être. C’était un homme tellement talentueux et juste le gars le plus gentil de tous les temps. Il va terriblement me manquer.”

Les photos fournies par Lobel HollywoodLa Vie montrer un côté de la vie du chanteur que peu de gens connaissaient. Sur une photo, Aaron a fait du bénévolat auprès de Project Angel Food, une organisation qui “prépare et livre des repas sains pour nourrir les personnes touchées par une maladie grave, apportant réconfort et espoir chaque jour”.

Une autre photo, prise lors de la Gay Pride Parade de West Hollywood susmentionnée, a montré comment “Aaron ne s’est jamais soucié de la façon dont quelqu’un vivait sa vie”, selon Lobel. “Il ne jugeait pas et il aimait tout le monde.”

Phil a également partagé une photo d’Aaron posant à côté d’une affiche de sa sensation adolescente. “Il est venu dans mon bureau après l’avoir rencontré à Pride, et je lui ai dit que j’avais toujours l’affiche”, raconte Lobel. HollywoodLife. «Il était un adolescent idole pendant toutes ces années. Il adorait être un coup de coeur ! Les fans l’attendraient devant les portes.

Une autre photo montrait Aaron en relation avec un autre enfant popstar : Michael Jackson. “Personne n’a jamais vu cette photo”, raconte Lobel HollywoodLife. “Aaron m’a montré un cadeau qu’il a reçu de Michael Jackson, et il m’a lu la légende. Il disait : “Avant de me juger, efforcez-vous de m’aimer”. Regardez dans votre cœur. Alors demandez-vous, avez-vous vu mon enfance ? Quand Aaron m’a montré ça, il a dit : ‘Un jour, je veux en faire un gros reportage.’ Le cadeau de Michael Jackson était un tel trésor pour lui.

En tant que personne qui a connu une vague de succès et de renommée à un âge précoce – en raison d’être un chanteur et d’être le frère cadet de Voyou chanteuse Nick Carter – L’enfance d’Aaron a été compliquée. Cependant, il avait encore la chance de profiter de moments d’innocence et de joie.

“Il avait environ 12 ans”, raconte Lobel HL environ une photo. « Nous avons fait un live Aujourd’hui Spectacle. Je reçois un appel du colonel Douglas de l’armée américaine. Je reçois un appel de ce colonel, et il voulait apporter plus de visibilité au programme NORAD Tracks Santa. Cela a été créé par l’armée parce qu’il suivrait le traîneau du Père Noël. Le colonel Douglas a dit que sa fille était une grande fan [of Aaron] et a des affiches partout dans sa chambre. Il a demandé si Aaron pouvait venir rencontrer le Père Noël.

« Ils nous ont fait passer la nuit sur la base militaire de Colorado Springs. C’était donc l’heure de la tournée », poursuit Lobel. « Remarquez, c’était l’été et nous rencontrions le Père Noël. Au cours de la visite, a traversé plusieurs chambres avec toutes ces portes de voûte. Nous entrons dans la dernière chambre et il était là – Père Noël ! Nous avons pris cette photo, et c’était époustouflant pour nous deux. En plus d’aller au bureau ovale, c’était l’un des trois meilleurs moments de ma vie.

Une cause officielle de décès «n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès», selon un communiqué publié par le département du médecin légiste-coroner du comté de LA. Bien qu’Aaron ait eu des problèmes de toxicomanie dans le passé, il a déclaré qu’il “était allé quatre fois en cure de désintoxication jusqu’à ce que je réussisse enfin” dans un aperçu d’une interview qu’il avait enregistrée juste avant sa mort. Sur une photo de Lobel, Aaron sourit avec des cheveux aigue-marine.

“C’était une photo que nous avons prise lors d’une séance photo”, raconte Lobel HollywoodLa Vie. “Il aimait ça parce qu’il avait l’air en si bonne santé. C’était avant le nouvel album. Il était sobre à l’époque. Il était heureux et engagé dans sa guérison. Il était sobre et conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Il était fier de la musique.

Après sa mort, le représentant d’Aaron a dit HollywoodLa Vie qu’il “a fait amende honorable” avec son frère, Nick, après des années de querelles. “Mon frère me manquera plus que quiconque ne le saura jamais”, a écrit Nick en pleurant Aaron.