Un public syrien se tient devant le chemin de Marcial à Paris

Eumir Marcial (à droite) célèbre sa victoire par élimination directe. —PISCINE DE JEUX ASIATIQUES



HANGZHOU, CHINE — Le rêve olympique devient peu à peu réalité pour Eumir Marcial.

Tout ce qu’il veut, c’est une victoire supplémentaire.

Bien que cela soit plus facile à dire qu’à réaliser, avec le puissant Philippin frappant au-dessus de son poids – en fait – ici même aux 19e Jeux asiatiques, Marcial déborde de confiance dans le fait qu’il peut viser une deuxième médaille olympique consécutive, peut-être une plus brillante. cette fois, aux Jeux de Paris l’année prochaine.

« Chaque combat devient de plus en plus dur, mais je serai préparé. Je suis sur le point de revenir (aux Jeux olympiques) », a déclaré Marcial en philippin, qui veut transformer sa médaille de bronze des poids moyens aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 en or l’année prochaine dans la capitale française.

Tard dimanche soir, Marcial s’est faufilé dans un bon crochet qui a orné le Thaïlandais Weerapon Jongjoho de son combat en quart de finale chez les hommes de 80 kg, incitant l’arbitre à arrêter le match à 14 secondes de la fin du deuxième tour.

Sa candidature pour une place pure et simple aux Jeux olympiques se déroulera face au Syrien Ahmad Ghousoon, qui plaira au public en demi-finale mercredi au gymnase de Hangzhou.

C’était un combat qui n’a pratiquement pas eu lieu car une place sur le podium était initialement menacée contre Jongjoho, médaillé d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est dans la division.

Wobbled

Le puncheur thaïlandais a fait vaciller Marcial avec une secousse droite au premier tour qui a amené le Philippin à faire face à un compte de huit debout.

« Oui, j’ai été secoué après avoir reçu un coup. Comme vous l’avez remarqué, il a les dimensions et est plus grand que moi», a déclaré Marcial, 27 ans.

Jongjoho, qui a découvert les méthodes du commerce sous la direction de son oncle, le médaillé d’or olympique de Pékin en 2008 Somjit Jongjohor, a battu le Philippino-Britannique John Marvin pour la médaille d’or des poids mi-lourds aux Jeux d’Asie du Sud-Est du Cambodge il y a près de cinq mois.

Ghousoon, 27 ans, n’est pas non plus un jeu d’enfant, s’étant facilement qualifié pour les demi-finales avec des victoires écrasantes contre le Sud-Coréen Jinjea Kim en huitièmes de finale et le Tadjikistan Shabbos Negmatulloev en quart de finale.

« Il est robuste et sensé, donc je dois me battre plus intelligemment. Je dois gagner celui-ci», a déclaré Marcial.

Survivre à Ghousoon en demi-finale signifierait rencontrer à la fois l’Ouzbékistan Turabek Khabibulllaev et le Chinois Tanglatihan Tuohetaerbieke lors de la rencontre pour la médaille d’or.

Les finalistes dans la catégorie de poids de Marcial seront assurés de places aux Jeux d’été de Paris. INQ

