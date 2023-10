Un PUB niché dans la « Méditerranée britannique » est à vendre mais son éloignement pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Le pub Turks Head sur l’île de St Agnes dans les Scillies – l’alcool le plus au sud-ouest du Royaume-Uni – est à gagner et coûte 795 000 £.

Le pub Turks Head est le pub le plus au sud-ouest du Royaume-Uni.

Les habitués du pub sont souvent de fervents ornithologues amateurs.

Le pub est à vendre à un peu moins de 800 000 £

Ce groupe d’îles se trouve à 28 milles au large de la pointe des Cornouailles et est considéré comme le lieu de repos du légendaire roi Arthur.

Elle est souvent décrite comme étant la Méditerranée du Royaume-Uni en raison de sa mer d’un bleu clair, de son climat chaud et de son ciel dégagé.

Les anciens propriétaires du pub ont fermé boutique et sont partis en vacances pendant les mois d’hiver, laissant les habitants prendre leurs propres boissons et mettre l’argent dans une boîte d’honnêteté.

Parmi les habitués figurent des armées d’ornithologues amateurs qui affluent vers les îles Scilly pour observer des espèces rares, notamment des observations récentes d’un fou aux pieds rouges des îles Galapagos.

L’agent immobilier de Truro, SBC Property, chargé de la vente, a déclaré : « Les anciens propriétaires du pub étaient connus pour partir en vacances pendant des mois, laissant les parieurs d’hiver se servir eux-mêmes et mettre de l’argent dans une boîte d’honnêteté.

« Le Turks Head est une opportunité unique pour quelqu’un qui recherche un changement complet de style de vie. »

C’est le seul pub de l’île et il se trouve à seulement 50 mètres du quai, ce qui en fait un endroit idéal pour les excursionnistes assoiffés et affamés et les « connards » arrivant en bateau.

Le pub porte le nom des pirates turcs venus de la côte barbaregique dans les Scillies au 16ème siècle.

L’île, large d’un kilomètre et demi, abrite une communauté de seulement 72 habitants, mais en raison de l’afflux de touristes en été, les anciens propriétaires de Turks Head ont été suffisamment occupés entre avril et octobre pour en faire une entreprise viable.

Situé à l’intérieur de l’ancien hangar à bateaux des garde-côtes, il est opérationnel depuis 37 ans.

Les agents ont déclaré: « C’est un restaurant gratuit exceptionnel situé dans un emplacement unique et idyllique au bord de l’eau. »

Sainte-Agnès, l’une des cinq îles habitées des Scillies, se trouve à l’extrême pointe des îles britanniques.

Au sud-ouest, il n’y a que le phare de Bishop Rock et au-delà, 3 000 milles d’océan Atlantique séparant l’Europe de l’Amérique du Nord.

Les agents ont ajouté : « Offrant l’une des vues les plus pittoresques sur Tresco, St Martins, St Mary’s et l’île de Gugh, le Turks Head a été rénové et propose un bar et un restaurant de style traditionnel pour environ 60 couverts.

« Il existe de superbes zones commerciales extérieures avec des vues panoramiques pour des couvertures supplémentaires.

« Le pub comprend également un logement pour le personnel de cinq chambres et un logement pour les propriétaires de deux chambres, une cale de halage et des amarres privées. »

L’île est populaire auprès des ornithologues amateurs car elle attire souvent des espèces rares transportées de l’autre côté de l’Atlantique par les tempêtes.

L’emplacement éloigné du pub offre des vues imprenables