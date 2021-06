Un pub érige une énorme banderole disant sarcastiquement aux parieurs de WHISPER alors que les voisins « pleurnichards » continuent de se plaindre du bruit

A BOOZER a fait une blague effrontée pour se venger des voisins qui gémissent – ​​en accrochant une pancarte sarcastique demandant aux parieurs de « chuchoter ».

Le propriétaire du pub, Michael Campbell, affirme qu’il a enduré des mois de plaintes de la part des voisins selon lesquelles le bruit est trop fort.

Le signe sarcastique de Michael a provoqué une rupture entre lui et ses voisins Crédit : SWNS

Le conseil local a menacé de fermer le jardin du pub de Braintree, Essex Crédit : SWNS

Les clients du pub Hare and Hounds, à Braintree, dans l’Essex, ont reçu l’ordre de réduire le bruit après que le lieu animé a été menacé d’amendes et de fermeture suite aux plaintes.

Son pub autrefois calme est maintenant un lieu animé grâce à un afflux post-confinement, mais au lieu de reculer, Michael a écrit une réponse sarcastique.

Il a riposté avec une énorme banderole qui rappelle aux habitants « qu’ils vivent à côté d’un PUB et non d’une BIBLIOTHÈQUE ».

L’avis humoristique se lit comme suit : « Chers clients, pouvons-nous vous demander de chuchoter pendant que vous êtes dans notre jardin.

« Cela est dû au fait que nous avons des VOISINS qui oublient qu’ils vivent à côté d’un PUB et non d’une BIBLIOTHÈQUE et n’ont rien de mieux à faire que de courir au CONSEIL et au WHINGE. »

Il a été salué par les clients de Michael qui ont commenté à la fois en personne et sur les réseaux sociaux en faveur du pub.

Michael a écrit lui-même le signe sarcastique après avoir été frustré par les plaintes Crédit : SWNS

Michael, 27 ans, a déclaré: « Nous l’avons mis en bouteille depuis si longtemps maintenant.

« Nous avons constamment essayé de travailler avec Braintree Council mais n’avons abouti à rien. Je pense sérieusement qu’ils ont une vendetta contre nous.

« Nous ne sommes qu’une entreprise qui essaie de survivre. Nous sommes fermés depuis plus d’un an en raison des blocages et ils essaient de nous fermer à nouveau.

« Je pense que le signe est approprié. Je comprends tout à fait que c’est un peu effronté, mais c’est plus une déclaration.

« Les retours que nous avons eus depuis la mise en place de ces bannières ont été incroyables. Tout le monde nous dit littéralement que c’est juste.

« Les clients adorent ça ! À leur avis, il faut absolument riposter.

« En conséquence, nous pourrions devoir fermer le pub pour de bon. Je pense qu’il est également important de comprendre la frustration et l’inquiétude de mon équipe. »

Les clients de Michaels ont fait l’éloge de l’enseigne et espèrent que le bar restera ouvert Crédit : SWNS

Depuis sa réouverture en avril 2020 après un an de fermeture, l’entreprise, qui admet qu’elle était autrefois un pub de campagne tranquille, a vu un afflux massif de clients.

Pendant le verrouillage, le pub a converti son grand jardin pour accueillir les clients, augmentant la capacité de 46 à l’intérieur à 300 à l’intérieur et à l’extérieur.

Le pub a également commencé à accueillir de la musique live le samedi avec des actes, à l’exclusion des groupes, se produisant dans le jardin.

Mais maintenant, le pub pourrait être confronté à une fermeture de trois mois de son jardin à la suite de plaintes de bruit de deux voisins.

Michael a également révélé qu’il avait envoyé des lettres à ses voisins pour leur faire part de ses projets de terrasse et de musique.

Si l’avis de fermeture aboutit, Michael dit également que son entreprise pourrait être forcée de fermer.

Il a ajouté: « C’est tellement frustrant, le conseil a pris le parti des deux voisins.

« Le permis le permet. Ce n’est pas si fort, ce n’est vraiment pas si fort et on arrête la musique à 23h, la plupart du temps même avant ça.

Le signe demande aux clients de chuchoter pour faire plaisir aux voisins

The Hare and Hounds a été inondé de plaintes relatives au bruit

« Chaque week-end, nous recevons des » plaintes de bruit « de la part du conseil, nous disant que le bruit cause une » nuisance légale « au point que nous avons reçu un » avis de réduction « , ce qui signifie que si nous faisons » trop de bruit « , le conseil nous traîner devant les tribunaux et nous infliger une énorme amende.

« Sans le jardin, notre capacité chuterait de 260 à environ 46, mais 40 personnes ne couvriraient même pas les factures.

« J’ai l’impression d’avoir été abandonné par le conseil. Nous avons fait tout ce qu’ils nous ont demandé de faire.

« J’ai la lettre. Je les ai imprimées et je les leur ai envoyées mais aucun d’entre eux ne m’a répondu.

« Il n’y en a que deux qui se sont plaints mais, pour faire plaisir à ces deux personnes, les actions feraient perdre leur emploi à 36 personnes, je perdrais mon entreprise et la communauté perdrait son petit hub, Braintree le perdrait.

« C’est incroyable, le soutien des clients a été fantastique. Nous ne descendrons pas sans nous battre. Absolument pas. Et nous serons toujours ouverts jusqu’à ce que nous soyons littéralement obligés de fermer. »

Cependant, les patrons du conseil ont défendu leur décision d’engager des poursuites contre le pub.

Un porte-parole du conseil de district de Braintree a déclaré : « Nous avons reçu plus de 30 plaintes de bruit de la part de nombreux ménages depuis le 16 avril, résultant de l’utilisation du jardin du pub.

« En tant qu’autorité locale, nous avons l’obligation d’enquêter sur toutes les plaintes que nous recevons et nous avons essayé de travailler avec le propriétaire de cet établissement pour résoudre les problèmes.

« En fin de compte, il appartient au propriétaire d’entreprise de contrôler et de gérer son entreprise et d’agir de manière responsable.

« Six agents différents de cette autorité ont vérifié les plaintes des résidents, même en tenant compte de la nature de l’entreprise, et il n’y a eu aucune amélioration significative malgré les conseils et les conseils offerts.

« Bien sûr, nous voulons soutenir les entreprises locales pendant cette période, mais malheureusement, il est devenu nécessaire pour le conseil de district de Braintree d’envisager des mesures plus strictes pour limiter l’impact de l’entreprise sur les résidents. »