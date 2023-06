Un pub en Chine inflige une amende à une femme pour ne pas avoir créé une « ambiance vibrante »

Une femme en Chine a été choquée après avoir été facturée 300 yuans supplémentaires (3 431 roupies) parce qu’elle et ses amis « ne créaient pas une ambiance suffisamment dynamique » dans un pub, Post du matin de la Chine du Sud signalé.

Selon le rapport, la femme non identifiée avait réservé un stand VIP au bar Boom Shake à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, pour s’amuser avec ses amis.

Lorsque la facture de 4 988 yuans (57 053) est arrivée, ils ont été surpris de trouver une bouteille de vin supplémentaire et une charge mystère de 300 yuans ajoutée. La femme a confronté le personnel et on lui a dit que le supplément était une «punition» parce que l’atmosphère autour de leur stand n’était pas assez bonne.

« Il a dit que nous avions été condamnés à une amende car l’ambiance autour de nous au cours de la dernière heure n’était pas assez dynamique », a déclaré la femme au site d’information Pear Video.

La femme qui a été laissée sans voix par la réponse a déclaré: » Nous y sommes allés en tant que consommateurs, pas pour travailler pour créer une ambiance. Pourquoi devrions-nous être pénalisés? », ajoutant qu’elle a également été facturée pour une bouteille de vin supplémentaire qui a coûté plus de 1 000 yuans (Rs 11 438).

Bientôt, une dispute s’ensuit entre la femme et la direction du bar, à la suite de laquelle le groupe décide de régler l’addition.

Cependant, après que la femme eut déposé des plaintes répétées auprès de la société propriétaire du bar, le serveur qui avait ajouté les frais a remboursé 1 480 yuans à la femme pour l’« amende d’ambiance » et la bouteille de vin supplémentaire qu’ils n’avaient pas commandée.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été déconcertés par cet étrange incident. Cette affaire bizarre a également déclenché une discussion en ligne sur les droits des consommateurs en Chine.

Un utilisateur a déclaré : « Au début, je pensais que c’était le travailleur qui recevait une amende. Ensuite, j’ai confirmé que le consommateur avait reçu une amende, et je ne croyais pas que c’était vrai. Quel cas rare ! »