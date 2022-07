Un pub de l’Île-du-Prince-Édouard retire les photos de Trudeau après un déluge de commentaires haineux

Un pub de l’Î.-P.-É. a retiré des photos du premier ministre Justin Trudeau de ses comptes de médias sociaux après avoir reçu un déluge de commentaires haineux et d’appels téléphoniques.

Trudeau a déjeuné au pub Lone Oak de Charlottetown lors d’un bref arrêt sur l’île la semaine dernière.

Au pub, les propriétaires, le personnel et les clients se sont fait prendre en photo avec le Premier ministre. Le pub a ensuite publié ces photos sur ses plateformes de médias sociaux.

Jared Murphy, copropriétaire et PDG de Lone Oak Brewing Company, a déclaré qu’il était ravi d’accueillir le Premier ministre au pub, qui n’a ouvert ses portes qu’à la mi-mai.

“Nous avons eu des milliers de commentaires”

Trois des quatre députés libéraux de l’Île-du-Prince-Édouard, dont le député de Charlottetown Sean Casey, le député de Malpeque Heath MacDonald et le député de Cardigan Lawrence MacAulay, étaient également au pub et sont apparus sur certaines des photos avec le premier ministre.

“Donc en quelques heures, nous avons eu des milliers de commentaires, nous recevions des centaines de messages privés, nous recevons maintenant des appels téléphoniques à la brasserie et tous ces commentaires sont extrêmement négatifs, vulgaires, il y a beaucoup de grossièretés utilisées, sexualiser notre personnel”, a déclaré Murphy dans une interview à l’extérieur du pub.

“Voir un groupe d’individus, qui n’ont même jamais visité notre établissement, prendre une position politique, proférer des menaces contre notre brasserie, dire qu’ils vont nous faire tomber, qu’ils vont attendre que nous déclarions faillite jusqu’à ce qu’ils en finissent avec nous, c’était vraiment difficile à voir pour notre personnel », a-t-il déclaré.

En plus des commentaires sur les réseaux sociaux, des messages privés et des appels téléphoniques, des photos des trois propriétaires de Lone Oak sont apparues sur un site Web national appelant les partisans présumés de Trudeau.

“Cela, bien sûr, semblait s’être retourné contre lui”

Casey a décrit la campagne contre Lone Oak comme “extrêmement malheureuse”. Il a dit qu’il avait contacté le bureau du premier ministre et qu’on lui avait dit que cela s’était produit dans d’autres régions du Canada, mais que c’était la première fois que cela se produisait dans le Canada atlantique.

Le député de Charlottetown, Sean Casey, a décrit la campagne contre Lone Oak comme « extrêmement malheureuse ». (Wayne Thibodeau/CBC)

Le député de Charlottetown a lancé l’idée que Trudeau déjeune au pub.

“Je me sens mal que les propriétaires traversent cela”, a déclaré Casey.

“Même si j’avais considéré l’inconvénient, je les aurais quand même recommandés. Je pense que c’est un honneur d’avoir quelqu’un dans la vie publique et c’est un bon profil pour l’entreprise”, a-t-il déclaré.

“Cela, bien sûr, semble s’être retourné contre lui dans une certaine mesure, mais je suis convaincu que les Insulaires se rallieront à cette entreprise et que la plupart des personnes qui offrent cet abus ne sont pas d’ici.”

“Ce n’était rien de politique”

Le député de Malpeque, Heath MacDonald, a déclaré que le but de la visite du premier ministre au pub était d’aider une petite entreprise.

Murphy, à gauche, parle avec les serveurs Emma MacKinnon et Rachel MacKay. Murphy dit qu’il était le plus préoccupé par l’impact de toutes les critiques sur son personnel. (Wayne Thibodeau/CBC)

MacDonald a blâmé “l’extrémisme de droite” pour la campagne contre le pub PEI.

“Il s’agit d’une nouvelle entreprise, trois jeunes hommes essaient de se lancer”, a déclaré MacDonald.

“Ce n’était rien de politique, c’était une visite dans un restaurant et une opportunité pour eux de se présenter à un Premier ministre.”

De retour au pub, Murphy a déclaré que les commentaires négatifs n’avaient pas encore eu d’impact majeur sur son entreprise. Il a dit qu’une poignée de personnes qui disent avoir soutenu le pub dans le passé lui ont dit qu’elles ne reviendraient pas.

Mais il s’inquiète d’une campagne en ligne pour faire baisser les notes de son pub.

“C’est un peu contre-intuitif”

Depuis le lancement de cette campagne en ligne contre Lone Oak, la note du pub est passée de 4,8 sur 5 à 2,8.

Le premier ministre Justin Trudeau a également rencontré des familles au Tea Hill Park à Stratford alors qu’il se trouvait à l’Île-du-Prince-Édouard la semaine dernière. (Kate McKenna/CBC)

“Et cela pourrait avoir un impact négatif sur notre entreprise, ce qui est vraiment assez décevant à voir”, a déclaré Murphy, ajoutant que l’Île-du-Prince-Édouard est une destination touristique populaire et que de nombreux touristes utilisent ces notes pour décider où aller.

“Pour le groupe d’individus qui menacent maintenant une petite entreprise, c’est un peu contre-intuitif au point qu’ils s’en prennent au Premier ministre.”

Le commentateur politique et journaliste Rick MacLean a déclaré que le paysage politique se détériore au Canada et il pointe du doigt les États-Unis. Il pense que c’est une nouvelle réalité qui est poussée par les plateformes de médias sociaux, et Lone Oak en paie le prix.

“Je pense que les médias sociaux ont fondamentalement changé la façon dont nous obtenons nos informations et je crains que parce qu’ils ont changé la façon dont nous obtenons nos informations, cela va changer la façon dont nous nous comportons, pas seulement comment nous votons, mais comment nous interagissons avec chacun autres et comment nous interagissons avec les politiciens », a déclaré MacLean.

“J’ouvrirais certainement mon entreprise à n’importe quel élu”

Les propriétaires du pub n’ont pas exclu de porter plainte auprès de la police.

Malgré la tempête de feu en ligne, Murphy dit qu’il ferait revenir le Premier ministre, quelle que soit son allégeance politique. (Wayne Thibodeau/CBC)

Malgré la tempête de feu en ligne, Murphy a déclaré qu’il ferait revenir le Premier ministre, quelle que soit son allégeance politique.

“J’ouvrirais certainement mon entreprise à n’importe quel élu de notre pays démocratique.”