Une femme qui prétend avoir été diagnostiquée comme «psychopathe » a révélé les signes qui, selon elle, étaient révélateurs d’elle désordre mental depuis l’enfance.

Dans la vidéo, sous-titrée : « J’étais obsédé par beaucoup de choses quand j’étais enfant », l’utilisateur @VicThePath a attiré l’attention des gens en la partageant «morbide» intérêts de l’enfance.

« Quand j’étais en troisième année, nous organisions un salon du livre à l’école et je me souviens avoir vu ce petit livre noir intitulé L’Holocauste et j’en suis vraiment intriguée », a-t-elle déclaré dans le clip, qui a reçu des milliers de commentaires.

« Après cela, j’ai été tellement fasciné par le sujet. Même lorsque j’étais en huitième année, je suis parti en voyage à Washington et j’ai choisi d’aller au Musée de l’Holocauste plutôt qu’au Smithsonian.

« Quand j’étais enfant, j’étais vraiment passionné par l’Holocauste, pas vraiment par la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble, mais spécifiquement par l’Holocauste. »

Une femme qui affirme avoir été diagnostiquée comme « psychopathe » a révélé les intérêts « extrêmement morbides » qu'elle avait lorsqu'elle était enfant



Crédits images : victhepath

La jeune femme a ajouté qu’on lui avait diagnostiqué « l’un des troubles de la personnalité antisociale (ASPD) les plus dangereux », la catégorie diagnostique qui a remplacé la « psychopathie » dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V).

Elle a déclaré qu’elle avait reçu le diagnostic à l’âge de 19 ans après une série d’actes « à risque » [her] à l’hôpital. »

Lorsqu’elle avait huit ans, elle s’intéressait également au Frères Grimmles contes de fées, connus comme les histoires troublantes qui ont inspiré de nombreux classiques de Disney, comme Emmêlé et La princesse et la grenouille.

« Ce n’est peut-être pas un choc après ma première admission… mais j’avais un énorme livre contenant tous les contes de fées originaux », a déclaré Vic.

«Ils sont extrêmement morbides. Ils ne sont pas très PG comme les contes de fées que nous lisons actuellement.

«Je le lisais tout le temps.»

Crédits images : victhepath

Crédits images : Pixabay/Pexels

Les autres intérêts d’enfance du TikToker incluent l’histoire de la famille Romanov – la maison impériale de Russie dont les membres ont été assassinés par des soldats bolcheviques en 1918 – et la mythologie grecque, en particulier l’histoire du labyrinthe commandé au roi Minos de Crète pour tenir le Minotaure.

« Hunger Games est légèrement basé sur le Labyrinthe : l’idée de mettre des enfants dans l’arène jusqu’à ce qu’ils meurent », a-t-elle déclaré.

Crédits images : victhepath

Crédits images : Wikimédia Commons

« Le dernier intérêt particulier concerne les empires aztèque et maya. J’étais vraiment, vraiment intrigué par toute cette histoire de sacrifice humain.

Gens avec traits psychopathiques afficher une gamme de tendances déconcertantes, telles qu’une faible empathie et des remords, de la grandeur, de l’impulsivité et parfois un comportement agressif ou violent, selon le Association Américaine de Psychologie (APP). Par exemple, l’obsession et la fascination de Vic pour les actes meurtriers réels ou fictifs impliquant la torture et la douleur sont des exemples de ce comportement.

Crédits images : Marv Watson/Unsplash

Crédits images : victhepath

Cependant, bien que le terme évoque des images d’Hannibal Lecter-esque tueurs en sérieil est important de noter qu’il existe différents degrés et types de phénomènes. désordre mental et que la maladie peut être traitée.

De plus, de nombreuses personnes présentent des signes associés au trouble mental sans pour autant être psychopathes.

Regardez la vidéo virale de Vic ci-dessous

Les personnes présentant des traits psychopathiques présentent une série de tendances déconcertantes, telles qu’une faible empathie et des remords, de la grandeur, de l’impulsivité et parfois un comportement violent.

Jusqu’à 30 % de la population font preuve d’un certain degré d’empathie, d’une prise de risque réduite et d’une estime de soi trop élevée, bien que le pourcentage de personnes présentant des degrés élevés de ces caractéristiques soit beaucoup plus faible. APP ajoute.

Selon l’organisation, environ 1,2 % des hommes adultes américains et 0,3 % à 0,7 % des femmes adultes américaines sont considérés comme présentant des niveaux cliniquement significatifs de psychopathique caractéristiques.

Ces chiffres augmentent de façon exponentielle en prison, où 15 à 25 % des détenus présentent ces caractéristiques.

« Comment vous sentez-vous à l'aise en admettant tout cela ? » quelqu'un a commenté



