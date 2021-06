Un psychopathe de NYC p̵s̵y̵c̵h̵i̵a̵t̵r̵i̵s̵t at parle à YALE de tuer des Blancs parce qu’il n’y en a PAS de BON – The Right Scoop

« Il n’y a pas de bonnes pommes là-bas. Les Blancs font bouillir mon sang », explique un psychologue professionnel qui donne des conférences à Yale Medical comme un dignitaire en visite. « Les Blancs sont fous et ils le sont depuis longtemps. »

« Lutter contre le racisme suppose que les Blancs puissent voir et traiter ce dont nous parlons. Ils ne peuvent pas. C’est pourquoi ils ont l’air déments », a-t-elle déclaré lors de sa conférence à la prestigieuse université. « Nous oublions sans cesse que parler directement de race est une perte de souffle. Nous demandons à un prédateur fou et violent qui se prend pour un saint ou un super-héros d’accepter sa responsabilité. Ça n’arrivera pas. Ils ont cinq trous dans le cerveau.

Et bien sûr, sous la rubrique « fantasmer », elle dit : « J’avais des fantasmes de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait en travers de mon chemin, enterrant son corps et essuyant mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Comme si j’avais fait une putain de faveur au monde.

Dr. Aruna Khilanani est son nom, et son entretien et son entretien avec Katie Herzog, dans lequel elle panique à plusieurs reprises sur le fait que les Blancs « ne mangent pas de pain », la présente comme une dangereuse folle. Ce qui explique son travail et son poste prestigieux. La folie est récompensée dans notre société.

Son insanestagram est tout aussi mauvais que sa conférence.

C’est dangereux. C’est de l’incitation. C’est le mot pour ça. Le mot que des gens comme ce maniaque utilisent pour décrire Trump en utilisant des métaphores politiques standard est en fait littéral dans le cas du raciste meurtrier Khilanani.

C’est acceptable. C’est plus qu’acceptable, c’est EMBRACÉ de parler de cette façon en Amérique. Kill Whitey est un mode de vie et un mode de vie lucratif. Ce n’est que légèrement plus explicitement violent que ce que dit Tiffany Cross, raciste de MSNBC, tous les samedis.