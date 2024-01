Un psychologue partage les meilleurs conseils parentaux pour les enfants perfectionnistes

La raison : les enfants perfectionnistes sont généralement extrêmement autocritiques et souffrent probablement d’anxiété à l’idée de commettre une erreur dans n’importe quel aspect de leur vie, des projets scolaires à la pratique du sport, explique Allison Butler, professeur de psychologie et directrice de l’Innovation et du Design. Programme Expérience pour tous à l’Université Bryant.

“Cela se définit, fondamentalement, comme le fait de se conformer à des normes excessivement élevées ou de percevoir des pressions extérieures pour être parfait et de vouloir plaire aux autres et que les autres vous perçoivent comme irréprochable et irréprochable”, a déclaré Butler à CNBC Make It.

Son conseil aux parents de perfectionnistes : aidez vos enfants à recadrer leur perception des erreurs. Apprendre à accepter les erreurs et à les considérer comme des opportunités d’apprentissage peut aider à éviter que ces faux pas ne deviennent une source de stress supplémentaire ou de stress. dépressionelle dit.

“Un perfectionniste essaie d’être efficace, de réussir [and] pour bien faire… Vous pouvez être plus confiant dans le résultat souhaité si vous vous êtes ouvert aux commentaires, aux tests et au prototypage en cours de route », explique Butler.