getty

Avez-vous déjà entendu ou vu quelque chose qui a provoqué des picotements dans votre corps ? Un doux murmure, le froissement du papier d’emballage, le tapotement d’un doigt ou le son ou la vue d’un courant d’eau. Si de tels stimuli vous ont déjà laissé euphorique, vous pourriez être sujet à l’ASMR, et les recherches montrent que votre personnalité pourrait y être pour quelque chose.

La réponse méridienne sensorielle autonome (ASMR) fait référence au phénomène dans lequel la perception de certains stimuli audiovisuels se traduit par une sensation de picotement agréable et intense dans le cou et sur le cuir chevelu, se propageant souvent dans le reste du corps. La sensation est souvent suivie de sentiments de relaxation et de tranquillité, laissant l’expérimentateur calme et heureux.

Depuis sa découverte, la création et la consommation de contenu ASMR en ligne ont explosé, avec plus de 500 000 chaînes et plus de 2,5 millions de vidéos sur YouTube dédiées au déclenchement de l’ASMR des téléspectateurs. Si ce phénomène sensationnel laisse certains en extase, d’autres pourraient ne pas être réceptifs à l’ASMR. Alors, pourquoi cette réponse se produit-elle ? Et qui y est le plus sujet ? Voici quelques réponses.

Quelles sont les causes de l’ASMR ?

Les psychologues et les neurologues reconnaissent que les causes et les mécanismes de l’ASMR sont peu étudiés et pas encore entièrement compris. Cependant, un étude publié dans le Revue internationale de recherche environnementale et de santé publique a résumé la compréhension globale que les universitaires ont du phénomène :

Les études IRM révèlent que ceux qui souffrent d’ASMR ont une connectivité fonctionnelle réduite dans le réseau en mode par défaut du cerveau pendant les états de repos. Le réseau en mode par défaut est un réseau de régions cérébrales associées à l’auto-réflexion et à l’errance mentale. Il est généralement inactif lorsque nous sommes concentrés sur des tâches, mais actif lorsque notre esprit est au repos. D’autres études IRMf montrent que les personnes sensibles à l’ASMR présentent une activation accrue dans des régions spécifiques du cerveau, notamment le cortex préfrontal médial (associé à la conscience de soi et à la cognition sociale), le noyau accumbens (lié au système de récompense du cerveau) et le cortex cingulaire antérieur et insula (tous deux liés à l’excitation émotionnelle). Les chercheurs ont constaté une activité accrue des ondes alpha chez les participants qui subissent l’ASMR, qui est associée aux états méditatifs et à la relaxation. Cet effet n’a pas été observé chez les participants qui ne subissent pas d’ASMR. Il a également été découvert que l’excitation, qui fait référence à une vigilance et une réactivité émotionnelle accrues, est une caractéristique clé de l’ASMR. Cela suggère que les expériences ASMR ne sont pas seulement une question de relaxation ; ils peuvent également impliquer des états émotionnels accrus.

En approfondissant le monde fascinant de l’ASMR, il devient évident que ce phénomène n’est pas uniforme au sein de la population. Certaines personnes y sont plus sensibles que d’autres, et les psychologues suggèrent maintenant que certains traits de personnalité sont associés à une plus grande sensibilité à l’ASMR, et que ces personnes sensibles pourraient récolter les bénéfices de l’ASMR sans le savoir.

Sensibilité, personnalité et avantages ASMR

UN étude Publié dans Frontières de la psychologie a souligné lesquels des cinq grands traits de personnalité (ouverture, conscience, névrosisme, extraversion et agrément) étaient les plus fortement associés à une sensibilité à l’ASMR. Les chercheurs ont découvert que les individus plus ouverts et névrosés étaient plus sensibles à l’ASMR que les autres personnalités.

Compte tenu de ces résultats, il se pourrait que ceux qui sont ouverts à de nouvelles expériences soient attirés par les délices sensoriels nouveaux et non conventionnels de l’ASMR. D’un autre côté, les personnes névrosées, avec leur sensibilité émotionnelle accrue, pourraient trouver du réconfort dans les effets calmants de l’ASMR, en l’utilisant comme un moyen d’atténuer leur stress et leur tension émotionnelle. Leur attention aux détails et aux mondes intérieurs complexes peuvent également jouer un rôle dans l’amélioration de leur sensibilité aux déclencheurs complexes de l’ASMR.

Au-delà du lien de la personnalité avec les tendances aux picotements, un étude publié dans la revue Recherche expérimentale sur le cerveau a découvert que l’ASMR, ou même le simple fait de regarder des vidéos ASMR, donne lieu à divers avantages mentaux, notamment :

Amélioration de l’humeur . L’étude suggère que l’ASMR a le potentiel d’améliorer l’humeur en réduisant les sentiments de dépression, en particulier chez les personnes sensibles à l’ASMR.

. L’étude suggère que l’ASMR a le potentiel d’améliorer l’humeur en réduisant les sentiments de dépression, en particulier chez les personnes sensibles à l’ASMR. Réduction de la fréquence cardiaque. Le simple fait de regarder des vidéos ASMR peut en fait réduire la fréquence cardiaque, que les individus soient sensibles ou non à l’ASMR. Ainsi, les effets calmants de l’ASMR pourraient avoir des applications plus larges pour favoriser la relaxation et réduire le stress.

Le simple fait de regarder des vidéos ASMR peut en fait réduire la fréquence cardiaque, que les individus soient sensibles ou non à l’ASMR. Ainsi, les effets calmants de l’ASMR pourraient avoir des applications plus larges pour favoriser la relaxation et réduire le stress. Attention régulation. L’ASMR peut être liée à une excitation accrue et à un état d’attention concentrée, presque comme si on était dans la « zone » ou dans un état mental très absorbé. Il ne s’agit donc pas seulement de détente ; il y a aussi un élément d’engagement profond.

Comment commencer votre voyage ASMR

Si vous êtes curieux de connaître l’ASMR mais que vous ne savez pas par où commencer, consultez la liste de contrôle des déclencheurs ASMR (lien ci-dessous), basée sur des données empiriques approfondies. recherche. Pensez également à regarder quelques vidéos ASMR pour voir si les picotements prennent le dessus. Voici quelques déclencheurs courants :

Déclencheurs tactiles/interpersonnels . Jeux de coiffure, nettoyage des oreilles, application du maquillage, soufflage d’air, contact visuel.

. Jeux de coiffure, nettoyage des oreilles, application du maquillage, soufflage d’air, contact visuel. Déclencheurs auditifs vocaux. Chuchotements, accents étrangers, lecture à haute voix, respiration, bruits de nourriture.

Chuchotements, accents étrangers, lecture à haute voix, respiration, bruits de nourriture. Déclencheurs auditifs non vocaux. Tapoter, brosser, gratter, froisser, tourner les pages, bourdonner.

Conclusion

L’ASMR, avec son attrait mystérieux et picotant, a bien plus à offrir que ce que l’on voit à l’oreille ou à l’œil. Si vous êtes ouvert à de nouvelles expériences ou si vous êtes un peu névrotique, l’ASMR pourrait vous intéresser particulièrement et être thérapeutique. Il peut améliorer votre humeur, réduire votre fréquence cardiaque et vous plonger dans un état d’attention concentrée. Qu’il s’agisse d’un toucher doux ou de murmures apaisants, l’ASMR pourrait être votre chemin vers la relaxation, la joie et un état mental plus profond.

Si vous souhaitez tester votre sensibilité à l’ASMR et consulter la liste complète des déclencheurs ASMR, suivez ce lien : Liste de contrôle des déclencheurs ASMR