Un psychologue explique la montée inquiétante de la « ivresse »

Restreindre sévèrement la consommation calorique avant de boire pourrait refléter une santé mentale plus profonde … [+] luttes. getty

« Drunkorexia », un mot-valise des mots « ivre » et « anorexie », fait référence à une tendance inquiétante qui combine abus d’alcool et comportements alimentaires désordonnés. Certains chercheurs pensent qu’il peut s’agir d’un nouveau trouble de l’alimentation, tandis que d’autres estiment qu’il ne peut pas être uniquement classé comme un trouble de l’alimentation ou un trouble lié à la toxicomanie, mais qu’il comporte des éléments des deux.

Recherche montre que les comportements associés à l’ivresse comprennent le jeûne, la consommation excessive d’alcool et l’ivresse. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un diagnostic médical officiel, le terme met en évidence un modèle de comportement planifié dans lequel les individus limitent leur consommation alimentaire, s’engagent dans exercice excessif ou en purgeant pour « faire de la place » ou compenser la forte teneur calorique de l’alcool qu’ils vont consommer.

Ce comportement est particulièrement répandu chez les étudiants et les jeunes adultes. Par exemple, dans un échantillon de recherche portant sur des étudiantes australiennes, plus de 79,1% des participants ont déclaré avoir adopté un comportement d’ivresse.

L’ivresse présente des risques importants pour la santé, notamment des carences nutritionnelles, un système immunitaire affaibli, un risque accru d’intoxication alcoolique, des lésions organiques, des problèmes de santé mentale exacerbés et bien plus encore.

Voici deux motivations sous-jacentes à l’ivresse.

1. Une quête de minceur

La peur de prendre du poids à cause des calories consommées par l’alcool est l’un des principaux facteurs favorisant le comportement d’ébriété. Un 2020 étude ont découvert qu’une plus grande envie de minceur est associée à des niveaux plus élevés d’ivresse.

La tendance à la minceur est en grande partie due aux pressions sociétales et culturelles qui idéalisent les corps minces comme l’incarnation de la beauté, du succès et de la santé. Cela se perpétue à travers les représentations médiatiques, les normes de l’industrie de la mode et les médias sociaux, qui glorifient et normalisent souvent des formes et des tailles irréalistes.

Cette idéalisation omniprésente de la minceur peut conduire à une insatisfaction corporelle, à des comportements alimentaires désordonnés et à une recherche incessante de perte de poids, souvent au détriment de la santé physique et mentale.

Recherche montre qu’en raison de cette trop grande importance accordée à la minceur, les femmes ont tendance à avoir plus de problèmes de poids que les hommes. Les chercheurs ont également découvert que les femmes qui boivent beaucoup cherchent particulièrement à contrôler leur poids, ce qui les rend plus susceptibles à l’ivresse.

2. Soulager les émotions inconfortables

Recherche montre que l’ivresse peut souvent provenir d’une « consommation d’alcool de conformisme », qui fait référence à la consommation d’alcool due à la pression sociale et à la peur de passer à côté ou d’être rejeté par les autres. La consommation d’alcool, souvent en grande quantité, est hautement normalisée et même glorifiée comme moyen de célébration, de lien social et de soulagement du stress, à tel point que l’abstention peut être stigmatisée.

L’ivresse peut alors devenir un mécanisme d’adaptation aux facteurs de stress émotionnel et psychologique. Un 2020 étude ont découvert que l’anxiété, la dépression et des niveaux inférieurs de régulation émotionnelle étaient associés à un tel comportement.

« Les adolescents qui souffrent à la fois d’une anxiété élevée et d’une dérégulation émotionnelle peuvent être plus susceptibles de se tourner vers l’ivresse pour réduire leur affect négatif non régulé en l’absence de stratégies de régulation émotionnelle plus adaptatives », expliquent les chercheurs.

Recherche montre qu’éprouver des niveaux inférieurs d’estime de soi liés à son corps et à son apparence peut également donner lieu à des pensées autocritiques et à des émotions négatives accablantes qui alimentent l’ivresse.

Un 2022 étude reflétaient ces résultats. Les chercheurs ont découvert que l’anxiété liée à l’image corporelle et à la prise de poids peut inciter à des attitudes alimentaires malsaines liées à l’ivresse. Ces comportements deviennent une « mesure de sécurité » et atténuent l’anxiété en garantissant que l’individu ne prend pas le poids dont il a peur.

Les chercheurs ont également découvert que l’ivresse est utilisée comme outil d’adaptation et comme moyen de distraction pour échapper à des niveaux plus élevés d’émotions négatives, de stress perçu et de dépression associés à une perception de soi négative. Les personnes qui ont du mal à réguler ces émotions intenses et recherchent un sentiment de contrôle sont plus susceptibles d’adopter ces comportements.

De plus un 2019 étude ont découvert que l’ivresse est associée à un manque de conscience des sensations corporelles internes telles que les signaux de faim et de satiété. Les chercheurs soulignent l’importance d’être à l’écoute des signaux émotionnels et physiques de l’esprit et du corps, sans se sentir coupable ou menacé par ces besoins, pour avoir une relation plus saine avec tout ce que l’on consomme.

En fait, un 2022 étude ont découvert que la pleine conscience pourrait être un outil important dans la lutte contre l’ivresse, car elle est associée à des niveaux plus faibles de troubles de l’alimentation et de consommation d’alcool. Les chercheurs ont découvert que des niveaux plus élevés d’attention totale au moment présent et une attitude sans jugement envers soi-même étaient associés à des niveaux plus faibles d’ivresse.

L’ivresse mérite une attention et une intervention sérieuses. Y remédier nécessite souvent des conseils professionnels, un environnement favorable, une auto-réflexion, une conscience accrue de vos mécanismes d’adaptation et de leur capacité à vous servir réellement, ainsi qu’un effort conscient pour contrecarrer les pensées critiques intérieures avec auto-compassion. Guérir votre relation avec la nourriture et l’alcool est tout à fait possible : la clé réside dans l’entretien d’une relation plus saine avec vous-même.

Vous vous demandez si vous avez une relation malsaine avec la nourriture ? Faites ce test pour savoir : Test d’attitudes alimentaires