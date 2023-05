Un psychologue du sport rejoint le camp préparatoire de l’équipe indienne de football masculin

Dans une première, l’équipe indienne de football masculin a été rejointe par le psychologue du sport Shayamal Vallabhjee, dans le camp national, alors qu’ils se préparent pour la Coupe Intercontinentale, à Bhubaneswar, suivi du championnat SAFF à Bengaluru et d’autres engagements internationaux alignés jusqu’à l’AFC. Coupe d’Asie 2023. Vallabhjee a déjà travaillé sur le circuit ATP, avec des franchises IPL et des golfeurs professionnels du monde entier.

Un accent renouvelé sur la santé mentale fait partie des objectifs moteurs de l’AIFF non seulement pour maximiser le potentiel et les performances, mais aussi pour créer un environnement de confiance et de convivialité entre les joueurs. L’ajout d’un psychologue du sport permettra également d’aborder les situations d’épuisement chez les joueurs et de s’assurer qu’ils disposent de mécanismes de récupération pour y faire face.

L’entraîneur-chef Igor Stimac espère que l’ajout de Vallabhjee au personnel aidera l’équipe à long terme en « créant une culture d’équipe plus forte et un sentiment d’appartenance au sein du vestiaire », en plus de les aider à développer des stratégies pour faire face à l’auto- confiance, concentration et nerfs sous pression, individuellement et en équipe.

« Nous allons commencer par comprendre comment le type de personnalité de chaque joueur réagit à la pression, puis créer un mécanisme d’entraînement qui les aide à devenir émotionnellement résistants à la pression extérieure », a déclaré la légende croate. « Des conversations avec un psychologue fourniront au personnel d’entraîneurs une fenêtre sur la façon dont chaque joueur absorbe l’information, ce qui nous permettra ensuite de créer des stratégies de communication qui optimisent leur apprentissage.

« M. Vallabhjee a de l’expérience en psychologie du sport et est là pour nous aider à nous améliorer sur de nombreux points sur lesquels nous n’avons pas eu le temps de travailler auparavant. Faire des profils de joueurs aidera le staff des entraîneurs à mieux communiquer entre eux et avec l’équipe.

Exprimant son enthousiasme lors de sa nomination avec l’équipe nationale, Vallabhjee a déclaré que les premières conversations avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs avaient donné des résultats positifs. « Les joueurs sont régulièrement surveillés physiologiquement, chaque aspect de leur bien-être physique étant examiné et travaillé. Il est important de faire de même pour eux psychologiquement. Je suis fier de faire partie d’un nouveau projet de football indien et j’espère les aider à réussir ici », a-t-il déclaré.