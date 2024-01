Voir ses parents vieillir, s’affaiblir et se fragiliser peut être un véritable défi. Préparez-vous à l’inévitable utilisation … [+] ces trois stratégies d’adaptation. getty

À mesure que nos parents vieillissent, nous nous trouvons dans un voyage émotionnel difficile, qui reste souvent inexprimé mais profondément ressenti. C’est le voyage d’un deuil anticipé, un mélange complexe d’émotions et de pensées qui surgissent lorsque nous voyons nos parents devenir plus âgés, plus faibles et plus fragiles. Ce concept, souvent éclipsé par le chagrin consécutif à un sinistre, est tout aussi dévastateur.

Le deuil anticipé commence avant la perte réelle, alors que nous sommes aux prises avec la perte imminente de la vitalité et de l’indépendance de nos parents. Cela englobe des émotions comme la tristesse, l’anxiété, la culpabilité et la colère, découlant de la perte anticipée des personnes fortes qui ont pris soin de nous, de l’incertitude quant à l’avenir, de l’ambivalence concernant les responsabilités en matière de soins et de la frustration face aux défis des parents vieillissants.

Naviguer dans ces émotions complexes alors que nous soutenons nos parents vieillissants à travers cette phase de la vie peut être difficile. Voici trois stratégies d’adaptation sur lesquelles vous pouvez vous concentrer au fur et à mesure que vous avancez.

1. Acceptez et normalisez le cours naturel de la vie

S’il est naturel de pleurer la perte de ce qui était autrefois, il est essentiel d’accepter et de normaliser cela comme faisant partie de la vie. Selon un étudeles enfants confrontés à un deuil anticipé ont trouvé du réconfort dans la distraction et le maintien d’une normalité.

Il existe différentes manières de se concentrer sur le présent et de se distraire des émotions pénibles. Par exemple:

Si un parent a toujours eu la main verte, envisagez de passer un après-midi ensoleillé à planter des fleurs ensemble dans le jardin.

Une simple tradition comme le brunch du dimanche peut devenir une routine précieuse qui renforce l’unité familiale tout en créant des souvenirs.

S’engager dans un art thérapeutique, comme la peinture, la sculpture ou l’artisanat, peut également servir de moyen de canaliser des émotions complexes qui peuvent être difficiles à exprimer et offrir une expérience méditative et curative.

Saisir de tels moments vous permet d’être présent ici et maintenant, en profitant au maximum du temps dont vous disposez à ce moment précis.

2. Créer des projets hérités

UN étude publié dans le Journal américain de soins palliatifs et de médecine palliative a révélé que la création de souvenirs peut conduire à des expériences extrêmement positives, aboutissant à la création de souvenirs précieux.

La création de projets hérités offre donc à la fois un sentiment d’utilité tout en vous donnant également la possibilité de préserver des souvenirs. Voici comment vous pouvez en créer un avec vos parents vieillissants :

Créez ou mettez à jour des albums photo de famille ensemble. Passer au crible de vieilles photographies peut être une activité délicieuse qui suscite la narration et suscite le rire. En organisant ces photos, vous découvrirez des souvenirs oubliés et renforcerez les liens qui unissent votre famille.

Encouragez vos parents à rédiger des lettres sincères adressées à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Ces lettres peuvent contenir des anecdotes personnelles, des conseils précieux et des expressions d'amour. Ils constituent un héritage que les générations futures peuvent chérir, offrant un sentiment de continuité et de connexion.

3. Guérissez avec l’humour

Lorsque le deuil anticipé devient extrêmement stressant, le rire peut agir comme un moyen naturel de soulager le stress en libérant des endorphines, les substances chimiques du bien-être du corps. En tant que soupape de libération émotionnelle, l’humour allège temporairement le poids du chagrin et de l’anxiété.

Recherche suggère que les personnes ayant un penchant naturel pour l’humour ont tendance à mieux faire face au deuil. Ils éprouvent une plus grande efficacité d’adaptation, moins de symptômes physiques et émotionnels négatifs et fonctionnent généralement mieux pendant le processus de deuil.

La thérapie par l’humour s’avère être une alliée précieuse pour faire face au deuil anticipé, offrant une approche multiforme.

Cela facilite les conversations émotionnelles. Lorsque vous discutez de sujets liés au vieillissement, comme les problèmes de santé ou les décisions de fin de vie, l’humour peut aider à apaiser les tensions et à créer une atmosphère plus confortable. Partager un moment de légèreté avant d’aborder des questions sérieuses peut rendre les discussions difficiles plus accessibles.

Cela renforce la résilience émotionnelle. Cela permet aux individus de recadrer des situations difficiles et de trouver de l'humour face à l'adversité. En encourageant vos parents à adopter l'humour, vous leur permettez de s'adapter aux changements qui accompagnent le vieillissement et de conserver une attitude positive.

Il insuffle un élément ludique dans vos responsabilités de soignant. Cela peut rendre les tâches de prestation de soins plus agréables et atténuer la tension émotionnelle qui accompagne souvent de tels rôles. Par exemple, tout en aidant aux tâches quotidiennes comme s'habiller ou se nourrir, intégrez des éléments ludiques. Chantez une chanson idiote, racontez des histoires légères ou utilisez un humour doux pour rendre ces tâches moins cliniques et plus humaines.

Le deuil anticipé est un voyage émotionnel profond qui reflète la profondeur de notre amour et de notre lien avec nos parents. En parcourant ce chemin, sachez que vos émotions sont valables et que trouver des moyens sains d’y faire face peut conduire à une compréhension plus profonde de vous-même et de vos parents, renforçant ainsi le lien que vous partagez. Gardez à l’esprit que le parcours de chaque personne à travers le deuil est unique, donc explorer différentes méthodes et trouver ce qui vous touche personnellement peut être particulièrement bénéfique.